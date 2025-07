Llançà ret homenatge a Sheryl Francis amb una desfilada de moda a benefici de les dones amb càncer

La solidaritat torna a brillar a Llançà en memòria de Sheryl Francis, una veïna estimada que va deixar una empremta inesborrable al poble. Fundadora de l’associació Love Cambodia, va dedicar anys a ajudar persones en situació vulnerable, tant a Cambodja com al mateix municipi.

Acte d'amor

Ara, un acte benèfic impulsat aquest dissabte per l’entitat que va crear vol retre-li homenatge i continuar la seva tasca amb una nova causa: ajudar dones amb càncer. "El que va començar sent un petit acte d’amor venent roba de segona mà al local que feia servir d’escola d’idiomes, es va convertir en una gran demostració d’amor amb l’obertura de la botiga Love Cambodia per vendre roba, sabates, complements, electrodomèstics, mobles i més, a molt bon preu, i d’aquesta manera ajudant directament al poble de Llançà", expliquen des de l’entitat.

Al Passeig Marítim

Cada estiu, la Sheryl i l’equip de voluntaris/es organitzaven una desfilada de moda benèfica a l’aire lliure. "Des que la Sheryl va morir, hem posat en pausa aquest esdeveniment, i enguany tenim ganes d’honorar la seva persona".

L’acte tindrà lloc aquest dissabte 26 de juliol a les set de la tarda al Passeig Marítim del Port de Llançà i combinarà solidaritat, moda i activitats familiars. Hi haurà música en directe i una desfilada de roba procedent de la botiga Love Cambodia.

Totes les peces es podran adquirir un cop finalitzat l’esdeveniment, i els beneficis aniran destinats íntegrament a ajudar dones que lluiten contra el càncer. L’organització va a càrrec de l’Associació Cristiana 3:16 i de voluntaris que van compartir projecte i amistat amb la Sheryl. "Volem recordar-la com ella era: generosa, alegre i compromesa".