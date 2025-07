La festa d’Espolla manté viu el record del dibuixant Joan Cos

La festa major d’estiu d’Espolla, dedicada a Sant Jaume, ha començat amb una nova edició del memorial dedicat al pintor i dibuixant Joan Cos i Jou (Espolla 1931-1994). Gabriel Villegas ha estat l’encarregat de dirigir el taller de pintura amb els joves del poble que donarà peu a una exposició col·lectiva, aquest dijous, a la sala del Sindicat. L’Ajuntament d’Espolla sempre ha tingut present la figura de l’artista d’ençà de la seva desaparició.

Joan Cos va ser un col·laborador habitual del setmanari EMPORDÀ des de la seva creació, l’any 1978, on havia publicat centenars d’acudits, caricatures i altres dibuixos. També va ser un dels fundadors de la primera empresa editora de la publicació. Pintor i aquarel·lista reconegut, també va destacar com a ninotaire en diverses publicacions com les populars revistes infantils TBO i Patufet, el diari Mundo Deportivo i la revista Mataratos, entre moltes altres.

Imatge de l'exposició dedicada a Joan Cos / Ajuntament d'Espolla

«La festa d’Espolla sempre té un xic de tot», recorda habitualment l’alcalde Carles Lagresa.En el programa d’enguany no hi podia faltar la presentació de la darrera producció literària del mestre i escriptor espollenc Joan Vergés, enguany amb l’obra dedicada a Àurea de Sarrà, la ballarina de l’Empordà. La presentació serà dual amb Josep Maria Goñi i el seu llibre La espanyola de Montmartre. Es fa aquest dijous, a les set de la tarda, al pati de les Moreres.

El dia gran de la festa és aquest divendres, 25 de juliol, que coincideix amb la jornada de Sant Jaume. A la sala de la Fraternal, al migdia, hi ha el ball de vermut amb Joan Bram. A les cinc de la tarda té lloc el playback protagonitzat pels membres de l’AssociacióClau de Sol de Vilafant. Aquests actes, organitzats pel bar de la Fraternal, continuaran amb en Joan Bram i el ball de tarda. Abans, a les sis, es farà la festa de Bombolles per a totes les edats al pati de les Moreres.

Imatge d'una trobada gegantera de la festa d'Espolla / Emporda.info

Per dissabte hi ha prevista la cercavila amb la plantada de la XVII Trobada Gegantera, que començarà a la pista municipal. Diumenge, la festa s’acabarà a la Fraternal amb el ball de tarda amb el Cafè Trio.

Tres actuacions amb la cobla Cervianenca

No hi pot haver festa major sense sardanes. A Espolla ho tenen clar, i per això han contractat la cobla Cervianenca per a participar en els actes del diumenge. Els músics tocaran dins de l’església deSantJaume durant l’ofici solemne, amenitzaran el vermut posterior i la ballada de la tarda.

L’AFA de l’escola porta el bar del ball

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola pública Antoni Balmanya, de la ZER Recasens, participa en la festa major d’Espolla portant el bar del ball de dissabte a la nit per a recaptar recursos. A la pista municipal, actuarà el grup de versions Florida i el Dj Oficce.