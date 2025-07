Colera reforça la protecció de Cap Ras i les dunes de Garbet dins el pla de preservació de l’Albera marítima

L’Ajuntament de Colera ha posat en marxa diverses actuacions per preservar i conservar el sistema dunar i el paratge de cap Ras, a la badia de Garbet en col·laboració amb el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Aquestes accions s’emmarquen dins d’un pla més ampli de protecció del patrimoni natural de l’Albera marítima, en consonància amb les directrius del Parc Natural projectat i la Xarxa Natura 2000.

Adequar camins i passos

Les primeres accions han consistit en l’adequació dels accessos, la delimitació de camins i la senyalització de zones sensibles per ordenar el pas de persones, especialment durant l’estiu, quan l’afluència de visitants és més elevada. "L’objectiu és preservar aquest espai. Per això s’estan adequant els camins i els passos per marcar uns itineraris i que l’afectació de les persones, sobretot a l’estiu, sigui menor i amb més sensibilitat", explica l’alcalde de Colera, Lluís Bosch. Aquestes tasques han començat al mes de juny i s’estendran durant tot aquest any i el vinent. Des del consistori fan una crida a la col·laboració ciutadana i demanen que es respecti la nova senyalització.

Senyalització del litoral, a Colera / Ajuntament de Colera

Senyalització marítima

A més de la protecció terrestre, Colera ha impulsat actuacions de conservació marina. Tant a la platja de Colera com a la de Garbet s’han instal·lat itineraris submarins senyalitzats amb boies, coneguts com a senders marins.

Aquests recorreguts permeten gaudir del fons marí, ric en posidònia, i eviten que les embarcacions puguin acostar-se o fondejar sobre aquestes praderies submarines protegides. "Tot està fet amb ancoratges ecològics específics per preservar els camps de posidònia, les zones de sorra i les de roca, utilitzant el tipus d’ancoratge adequat a cada entorn", apunta Bosch. Aquestes mesures, impulsades fa anys, s’integren dins l’estratègia del municipi de preservar el territori costaner i el seu entorn natural. "Totes aquestes actuacions responen a una estratègia que fa anys que impulsem des de l’Ajuntament de Colera amb l’objectiu de preservar el nostre entorn natural". Segons l’alcalde aquestes línies d’actuació s’alineen amb el projecte futur Parc Natural de l’Albera, que posa en valor la singularitat ecològica i paisatgística del territori i reforça el seu posicionament com a espai natural protegit de referència.

Inclusió al mar

La protecció del medi ambient conviu a Colera amb una aposta clara per la inclusió i l’accessibilitat, al mar. Aquest estiu s’han instal·lat noves línies de vida a les platges, baranes de suport per facilitar el bany a les persones grans i es manté el servei de la cadira amfíbia en col·laboració amb la Creu Roja que presta el seu servei regularment a les persones que ho necessiten. "La nostra voluntat és que tothom pugui gaudir de la platja amb seguretat i dignitat", subratlla l’alcalde.

L'accés al mar, cada cop més inclusiu / Empordà

Regular les autocaravanes

D’altra banda, el ple municipal de Colera ha aprovat recentment una nova ordenança per regular l’estacionament i la pernocta de caravanes i furgonetes camperitzades, especialment a les zones fora del nucli urbà. "Arran de l’incendi que vam patir fa dos anys des dels cossos de seguretat ens van recomanar que reguléssim aquesta situació", explica Bosch. Amb aquesta nova normativa, es vol dotar els agents d’una base jurídica que els permeti actuar amb més facilitat, però sense un afany sancionador. "No es tracta de prohibir, sinó de prevenir riscos, especialment d’incendi, en espais sensibles del nostre entorn natural", subratlla Bosch.