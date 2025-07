L’Espigall fa una crida per a preservar varietats antigues de llavors tradicionals de l’Alt Empordà

Només cal passejar una mica per alguns pobles de la comarca de l'Alt Empordà per a comprovar que molts horts estan erms o han desaparegut. L’horticultura no té relleu generacional, l’evolució demogràfica no perdona. En el sector agrari també ha avançat amb molta força l’ús de llavors i planter de varietats transformades per empreses especialitzades a afavorir el seu creixement, amb resultats que acaben uniformitzant els productes que arriben al mercat o a les lleixes de les superfícies comercials.

Davant d’aquesta realitat incontestable, l’Espigall ha iniciat una recerca etnobotànica per a trobar persones de l’Alt Empordà que encara conservin varietats antigues de vegetals d’horta, fruiters i cereals. Trobar les seves llavors s’ha convertit en una cursa a contrarellotge per a preservar-les i evitar la seva desaparició. El projecte té el suport de l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya (ADRINOC) i compta amb el finançament de les diferents institucions públiques presents en el territori.

L’Espigall va néixer arran d’una iniciativa de producció agrícola amb varietats locals que es remunta a l’any 2002. Des d’aleshores, la vocació de l’activitat ha estat la promoció de l’agroecologia, el foment de la biodiversitat agrària, l’estudi de l’adaptació dels cultius al canvi climàtic així com la conservació i producció de varietats antigues. Tot plegat ha dut l’Espigall provar de fusionar pagesia, ciència i natura, sense perdre de vista la saviesa ancestral de la vida rural. Al capdavant de l’Espigall hi ha Jordi Puig Roca, doctor en Ciències Ambientals especialitzat en Canvi Climàtic i Canvi Global Ambiental. La recerca compta amb la participació d’un equip multidisciplinari que es desplaça pels pobles per a exposar als pagesos l’abast del seu projecte i aconseguir la complicitat necessària per a recollir les llavors que fan servir o que les famílies guarden a casa encara que ja no mantinguin l’activitat agrícola.

Treball de camp

Albert Campsolinas és un dels responsables d’aquest important treball de camp. "Ara estem fent la primera fase del projecte, que és la de prospecció. Anem pels pobles, establim contactes i, sempre que podem, parlem directament amb els pagesos que encara tenen hort o que conreen camps i fruiters. Busquem la producció pròpia, no ens interessa el planter de compra", explica.

Mongeta del carai, trobada durant la prospecció i que es creia ja desapareguda de la comarca / L'Espigall

Aquesta feina es fa seguint un protocol preestablert, amb entrevistes i recollides de dades per a documentar correctament la procedència i la història de les llavors que es localitzin. Sobre la taula no hi ha encara el projecte de crear un banc de llavors, com hi ha alVallès o a la Garrotxa, dos referents en aquest àmbit, però això no vol dir que no es pugui crear en un futur, dependrà del volum i la qualitat del material localitzat. "Rescatarem la poca cosa que pugui quedar. De moment, guardarem tot el que puguem", ressalta Albert Campsolinas.

“La sequera ha fet molt de mal, s’han abandonat molts horts i, els pocs que queden, majoritàriament estan en mans de gent gran, sovint de vuitanta anys cap amunt” Albert Campsolinas — Membre de l'equip de recerca de l'Espigall

Cada descoberta serà un èxit, però els entrebancs en el camí són grans: "La sequera ha fet molt de mal, s’han abandonat molts horts i, els pocs que queden, majoritàriament estan en mans de gent gran, sovint de vuitanta anys cap amunt". Dels conreus extensius de fruiters i cereals no n’esperen gairebé res, però sí dels arbres solitaris que puguin quedar en patis, horts i camps. "El treball ens dirà fins a quin punt hem perdut coses".

La recerca del grup de l’Espigall té esperances en diferents àmbits. Albert Campsolinas destaca que "possiblement, les varietats de tomates que es preserva és gran. És el més sagrat dels horts", i rebla el clau: "Tot això és biodiversitat cultivada, i no en parla ningú, no encaixa en la natura ni en el medi ambient", per això s’esforcen per a reivindicar-la.

La mongeta de Sant Llorenç i el nap de Capmany, dues realitats recents

A l’Alt Empordà, tenim nombrosos exemples de la realitat del declivi de l’horta i els conreus tradicionals. En negatiu i en positiu. Un declivi que, fins i tot, ha fet variar el contingut d’algunes fires que havien tingut molta anomenada fins fa no pas gaires anys, com la de la Mongeta de Sant Llorenç de la Muga. L’organització va haver d’aparcar el nom d’aquest llegum tradicional i donar prioritat a la recuperació ancestral dels carboners davant la desaparició dels horts del poble.

El nap negre de Capmany, recuperat recentment / Emporda.info

A Capmany, en canvi, la perseverança dels germans Marc i Xavier Rodà va fer que es pogués recuperar el conreu del preuat nap negre, una de les grans joies de l’horticultura local molt apreciada a la cultura gastronòmica del país. La DO també ha jugat fort aquests darrers anys per a potenciar dues trilogies autòctones: és l’única regió vinícola de Catalunya que té les tres variants blanca, roja i negra de garnatxa i carinyena d’aquests raïms. I la DOP de l’Oli de l’Empordà treu pit de les tres varietats autòctones i exclusives de la zona (argudell, corivell i llei de Cadaqués).

Qualsevol persona o família que tingui llavors tradicionals i vulgui preservar-les pot contactar amb el telèfon 661 333 154 (Albert) o a través del correu info@espigall.cat.