Passos de fauna pioners i tecnologia intel·ligent: l’Empordà lidera la lluita contra els accidents amb fauna a les carreteres

A Catalunya, es registren anualment més de 5.000 accidents amb animals, la majoria provocats per senglar i per cabirol, que està en fort augment, especialment a les comarques gironines. Davant aquesta preocupació creixent, l’Empordà s’ha posicionat com a referent en la integració d’infraestructures i biodiversitat, gràcies a l’aposta pionera pels passos de fauna: són estructures de connectivitat construïdes per facilitar que els animals puguin travessar carreteres i ferrocarrils, de manera segura, sense risc de ser atropellats o de causar un accident. "Són elements del que anomenem la ‘infraestructura verda’, multifuncionals i que afavoreixen la biodiversitat, però també l’adaptació al canvi climàtic: augmenten la resiliència de les pròpies vies, i faciliten que els animals puguin desplaçar-se a través del paisatge buscant les millors condicions", explica la biòloga Carme Rosell, una de les principals expertes europees en infraestructures i biodiversitat.

Els primers passos de fauna fa 25 anys

Els passos de fauna es van començar a construir a Catalunya fa uns 25 anys. Els primers foren drenatges adaptats que es van construir a l’Eix Transversal, i a les carreteres del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (concretament a la C-260) on es van construir els primers passos específics per a la fauna de tot Catalunya. "Fou l’any 2000 i va ser una actuació pionera del que ara anomenem ‘desfragmentació’ del territori per afavorir la connectivitat ecològica i reduir el risc tant d’atropellament d’animals com d’accidents de trànsit". Avui dia, la desfragmentació dels hàbitats tallats per infraestructures viàries és una prioritat ambiental a escala estatal.

De fet, el juliol de 2024 es va aprovar l’Estrategia de Desfragmentación de Hábitats fragmentados por vías de transporte, que impulsa mesures arreu de l’Estat. A Catalunya, hi ha més de 900 passos de fauna i a l’Alt i Baix Empordà, segons l’Inventari d’estructures de connectivitat de Catalunya hi ha uns 145 passos de fauna. Són solucions molt desconegudes però essencials "per garantir la seguretat viària, especialment en vies amb molt trànsit o tancament perimetral com autopistes o l’alta velocitat. Si estan ben dissenyats, poden compatibilitzar altres funcions, com el drenatge o el pas de camins".

Pas de feina inferior als Aiguamolls / Minuartia

"Una feina apassionant"

Per a Rosell és una feina apassionant: "M’agrada molt treballar amb altres professionals com gestors de carreteres, enginyers de camins o paisatgistes. Junts tracem una xarxa de camins que ens permet dissenyar aquests passos". Les estructures més grans són les anomenades Ecoductes i Passos superiors per a la fauna, de les quals n’hi ha més de 20 ja construïdes a Catalunya. Són grans ‘ponts verds’ que enllacen els hàbitats dels dos costats de la via. L’equivalent als ecoductes, per sota de les vies, són els grans viaductes que restauren totalment la connectivitat ecològica, per exemple el corredor de la Mugueta que va substituir uns tubs que hi havia anteriorment.

Primers passos inferiors específics per a la fauna construïts a Catalunya, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà / Minuartia

L’Alt Empordà va ser el primer territori on es va apostar decididament per aquestes infraestructures. "Els primers passos, encara funcionen perfectament. Són utilitzats per llúdrigues, genetes, guineus, teixons... i també per senglars, amb el benefici afegit de reduir riscos d’accident per als conductors". El model empordanès també destaca per la seva capacitat d’adaptació.

Cabirol en pas de fauna superior / Minuartia

Cada vegada més, les carreteres de nova construcció ja incorporen passos de fauna des del disseny inicial, i també se n’han construït en vies existents. Per exemple, a la carretera de Sant Pere Pescador s’han convertit drenatges en passos de fauna mitjançant passarel·les seques que permeten el pas segur d’espècies com la llúdriga. A més, s’hi han provat tecnologies com a senyals intel·ligents que detecten animals i alerten els conductors. "Aquestes mesures han demostrat ser eficaces, i s’han assajat amb èxit a Catalunya, Andalusia i Itàlia".

Lludriga en un pasde fauna Aiguamolls / Minuartia

Sistemes intel·ligents

També s’han explorat sistemes per espantar la fauna amb llums o sons, tot i que el seu efecte és limitat: "Són mesures experimentals. Molts animals s’hi acostumen i deixen de fer-los cas", adverteix. En aquest sentit, l’estiu del 2024 el Servei Català de Trànsit va començar a provar a l’Alt Empordà un sistema de panells lluminosos pioner que permet avisar els conductors si hi ha algun animal a la calçada i estava previst ampliarlos a altres poblacions de la comarca. Els experts insisteixen que per reduir la sinistralitat i preservar la biodiversitat cal pensar les infraestructures d’una altra manera. "No només construir més, sinó fer-ho millor: amb una planificació que integri la natura i que utilitzi solucions basades en el paisatge".

Això mateix promou el nou manual europeu sobre biodiversitat i infraestructures, que ha estat liderat per Rosell i el seu equip a l’empresa Minuartia dedicada a la recerca i consultoria en ecologia aplicada i conservació de la biodiversitat. Aquesta guia proposa bones pràctiques, mesures innovadores i exemples de cooperació. "La clau és sumar esforços entre administracions, investigadors i societat civil. Només així podrem avançar cap a infraestructures més segures, resilients i sostenibles".

L'ENTREVISTA