Avís de temps violent a l'Alt Empordà: es preveuen pedregades, fortes ratxes de vent i esclafits

Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions en la mobilitat i evitar aparcar vehicles en zones inundables o a prop de rieres i torrents, així com no travessar zones negades ni a peu ni amb vehicle. Es recomana, també, que en cas de no poder restringir la mobilitat fer ús de les vies principals i evitar vies secundàries i camins. D’altra banda, si heu de retirar el vehicle perquè pot estar en una zona inundable és important que no es faci si en aquell moment plou intensament. Per acabar, si us trobeu en una situació en què ha començat la inundació no baixeu mai al garatge ni a les estances subterrànies i pugeu a la zona més alta de l’habitatge.

Es recomana seguir l’evolució de la situació a través dels canals oficials i consultar les prediccions i avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i les xarxes socials de @emergenciescat.