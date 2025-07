Detenen l'extreballador d'un restaurant de la Jonquera per amenaçar amb una pistola simulada dos empleats en ple servei

La Policia Local de la Jonquera ha detingut un extreballador d'un restaurant per amenaçar amb una pistola simulada dos empleats de l'establiment, ubicat dins el complex Gran Jonquera. Els fets s'han produït aquest dimarts pels volts de dos quarts de tres de la tarda, en ple servei de dinars. L'home ha accedit a l'establiment cridant i apuntant amb l'arma dos dels treballadors que en aquell moment estaven de torn. Tot plegat ha passat al mig del menjador amb els clients a les taules. Poc després, el sospitós ha sortit de l'establiment, moment que els responsables del restaurant han aprofitat per trucar a la Policia Local de la Jonquera estava pels voltants. Uns instants després l'home ha tornat al seu antic lloc de feina per seguir amb les amenaces.

En el moment en què pretenia accedir de nou al local, però, la Policia Local l'ha detectat i l'ha pogut reduir i detenir. Malgrat que inicialment se sospitava que es podia tractar d'un deute amb els dos treballadors que ha amenaçat, tot apunta que es tractaria d'una qüestió laboral entre el restaurant i l'arrestat. L'home, que és veí del municipi, ha passat a ser custodiat pels Mossos d'Esquadra a l'espera de personar-se davant del jutjat de guàrdia de Figueres. En el moment dels fets, el restaurant estava ple de gent comprant en els comerços que hi ha a dins. Ningú ha resultat ferit.