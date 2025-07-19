Món rural
Cabanelles impulsa un nou model de comunicació veïnal: "És un altaveu dels problemes que amenacen el territori"
L'associació Montfluvià s'ha reactivat per unir els habitants dels diferents nuclis i lluitar contra la dispersió rural
El butlletí municipal és l'eina principal des d'on es comparteixen vivències i històries inspiradores de la gent del municipi
Cabanelles és un dels municipis amb més extensió de l’Alt Empordà —prop de 50 km²— i un dels menys densament habitats: uns 285 veïns i veïnes. Durant dècades, Cabanelles semblava adormit, silenciat entre masos dispersos i camins solitaris. Fins i tot a Espinavessa, un dels seus nuclis, no va néixer cap nen entre 1989 i 2015. Ara, en canvi, hi viuen deu infants i cada vegada més famílies joves hi fan arrels. Aquest canvi demogràfic no només és un símptoma de vitalitat: és el reflex d’una comunitat que ha sabut passar de la desconnexió al vincle, de la dispersió a la trobada. Aquesta municipalitat altempordanesa està formada per cinc micropobles: Queixàs, Vilademires, Sant Martí Saserres, Espinavessa i Cabanelles ha viscut durant anys amb una relació pràcticament inexistent entre veïns dels diferents punts del municipi. Per combatre aquest aïllament, el setembre de 2024 va prendre vida l’Associació Cultural Montfluvià, una iniciativa que va néixer durant els moments difícils de la pandèmia i que ara s'ha reactivat. El municipi ha agafat aire i els seus habitants se senten cada cop més actius i compromesos.
Reivindicació local
Tot va començar amb una trobada organitzada per Microcomunitats, on els veïns van compartir les seves inquietuds i desitjos. Tal com explica Maria Ripoll, membre de l’associació: "Vam pensar que crear una associació seria el primer pas per conèixer-nos i defensar les necessitats del nostre municipi". El primer gran repte va ser revitalitzar el butlletí municipal, anomenat Aires de l’Empordà, convertint-lo en una poderosa eina de cohesió i reivindicació local. "Avui dia, la revista és molt més que un simple butlletí: inclou entrevistes, memòria històrica i temes importants com l’amenaça dels macroparcs solars".
Una vida íntima però solitària
La vida als masos pot ser íntima, però també solitària. Gràcies a l’Associació Montfluvià, aquest aïllament s’ha trencat amb trobades i activitats setmanals a la sala de Cabanelles. "Organitzem el ioga setmanal, gimnàstica, tenim una coral social, i sortides per conèixer l’entorn. "Carrers no en tenim, però camins de bosc i camps, tants com vulguis", comenta Anna Casadevall, veïna de Cabanelles des de sempre. La primera caminada va aplegar persones de totes les edats i va ser tot un èxit, reunint veïns de tots els nuclis. "Abans, la festa del municipi era gairebé l’única ocasió en què ens reuníem. Ara ens veiem molt més", comparteix.
La implicació de l'Ajuntament
La implicació de l’Ajuntament, segons expliquen, també ha anat creixent: s’ha rehabilitat l’església d’Espinavessa en col·laboració amb una família i s’hi han organitzat actes culturals com un dels clubs de lectura que es fa conjuntament amb Crespià per on han passat figures com Enric Casasses. L’alcalde Sebastià Pèlachs destaca que aquesta iniciativa fomenta la comunicació directa entre regidors i habitants, cosa que beneficia tot el territori".
Històries inspiradores
La revista ha fet aflorar històries inspiradores: com la de tres dones d’uns seixanta anys, membres de l’ADF, que cada dissabte surten amb la serra a netejar boscos. "Tenim gent activa i compromesa, però fins ara ningú en parlava. Això ha estat màgic", recalca Ripoll, que també és la dinamitzadora de la revista. L’objectiu és continuar creixent: "Quan comuniquem el que fem, prenem consciència del poder que tenim junts". Fer-se càrrec de la publicació no només ha empoderat els veïns, qui afirmen que "ens ha unit i ens ha convertit en protagonistes de la vida del poble. Junts decidim quins temes volem investigar, a qui volem entrevistar per conèixer millor qui són i què fan els habitants de l’entorn. També s’ha convertit en un altaveu dels problemes que amenacen el territori".
Els dos primers números, fets per l’Associació Montfluvià, han servit per presentar-se com a associació, parlar de microcomunitats i, especialment, del macroparc fotovoltaic Santa Llogaia 5, que hi ha projectat en uns terrenys agrícoles entre Navata i Lladó i macroparc de Navata-Lladó i La Farga el d’Espinavessa-Crespià, així com de les iniciatives nascudes per a defensar el territori des de la plataforma Stop especulació verda i Som territori (amb Navata i Lladó) i també de la creació d’Empordà Dempeus. Un dels grans temes que ha vertebrat l’activisme local és precisament la transició energètica. Els ajuntaments de Navata, Lladó i Cabanelles han promogut un estudi per crear comunitat energètica que permeti que els tres pobles siguin autosuficients. "La gent està a favor del canvi energètic, però no de l’especulació de grans empreses. Volem una energia que beneficiï el territori", apunta Joana Rodríguez.
Ara l’associació ja treballa en un número dedicat als ajuntaments que funcionen amb democràcia horitzontal i assembleària. La comunicació, a Cabanelles, s’ha convertit en molt més que informació: és la llavor d’una comunitat més forta, activa i conscient. El butlletí Aires de l’Empordà dona visibilitat a tots aquests canvis i posa nom als protagonistes que estan revitalitzant el món rural i que han fet possible el canvi. "Abans, a Espinavessa, hi havia cinc persones i la més jove tenia 70 anys", explica Joana Rodríguez, que va anar-hi a viure fa quaranta anys quan encara no hi havia ni carretera, recorda.
Més gent als masos
Ara també als altres nuclis hi ha moviment: "Cada vegada més gent vol viure als masos, no pas per fer-hi de pagesos, sinó per estar envoltats de més tranquil·litat. I això dona vida", diu Casadevall. Totes elles caminen en la mateixa direcció: "Ens agradaria continuar sumant forces. Ara tenim la base, la comunitat, i això ja no ens ho treu ningú". L’associació Montfluvià és, doncs, un model viu de com la comunicació, l’organització veïnal i el sentiment de pertinença poden capgirar la realitat d’un municipi dispers i silenciat. "Cabanelles ja no només és territori: és comunitat", reivindiquen.
- L'Ajuntament de Vilafant alerta d'un possible intent d'estafa al municipi
- L'incendi del sud de França, el pitjor des del 1949, encara avança sense control després d'arrasar 16.000 hectàrees i causar una víctima mortal
- Desmantellen a Terrades un cultiu de 461 plantes de marihuana valorat en 447.022 euros
- Aquest poble de l'Empordà proposa 'un passeig pel temps' en el seu patrimoni mil·lenari
- Un violent incendi a Occitània genera una fumera visible des de l'Empordà
- Un músic, ferit per la caiguda d'una torre de llum durant un concert de la festa major de Vila-sacra
- Instal·len dues càmeres amb intel·ligència artificial per vigilar que es compleixi el nou reglament del cap de Creus
- Traslladen en helicòpter al Trueta una ciclista ferida en un xoc amb una furgoneta a Colera