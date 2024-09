Llers aposta pel creixement sostenible amb un nou sector residencial de 85 cases

L’Ajuntament de Llers, en col·laboració amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl), està impulsant un nou projecte urbanístic per desenvolupar el sector residencial del Poble Nou Nord, que preveu inicialment la construcció de 85 habitatges. Aquesta iniciativa pretén unir el nucli vell amb el nucli nou del poble, mantenint una coherència arquitectònica i paisatgística entre ambdós sectors. L’objectiu és crear un espai residencial atractiu per a joves i famílies, amb l’esperança de frenar la fuga de joventut del municipi.

Procés participatiu

L’alcalde de Llers, Màrius Vergés, parla de la viabilitat d’aquest projecte d’urbanització que havia estat aturat a causa de la crisi immobiliària. "S’està estudiant la possibilitat de crear un centre de dia per a persones grans que ajudi a fer viable econòmicament el projecte per als propietaris com per als futurs compradors. També es tracta de construir habitatges assequibles per a joves del municipi i persones grans, per tal que puguin quedar-se a la zona sense haver d’hipotecar-se tota la vida".

Darrera sessió del procés participatiu, celebrada aquest estiu. / Empordà

Llers va obrir el setembre del 2023 un procés participatiu per garantir que les inquietuds dels veïns fossin escoltades i incorporades al planejament. Aquest procés, que s’ha allargat fins al març del 2024, ha inclòs diverses sessions obertes i reunions amb propietaris, en les quals es van recollir idees i es va debatre sobre la viabilitat del projecte. En una sessió de retorn celebrada el juliol passat, Vergés va destacar que les aportacions de la ciutadania han estat claus per millorar la proposta inicial, afegint elements que respecten el paisatge i la identitat del poble. En aquest sentit, ha subratllat que "aquesta vegada s’ha donat una especial atenció a l’aspecte paisatgístic, arquitectònic, econòmic i hidrològic, i que el projecte s’ha anat adaptant per aconseguir el màxim consens possible. El nou plantejament preveu una zona residencial integrada amb un eix de vianants que connecti els dos nuclis, fet que ha estat ben rebut per la majoria dels participants en el procés"

En estat inicial

El projecte està en un estat inicial i l’equip tècnic continua treballant en la redacció del projecte, amb l’objectiu d’aconseguir un disseny que respongui tant a les necessitats actuals del municipi com a les expectatives dels seus habitants.