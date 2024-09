Melissa, estafada buscant pis de lloguer a Figueres: "Vaig caure en la trampa per desesperació"

El mercat immobiliari s’ha tornat cada cop més complex, i en ciutats com Figueres, trobar un habitatge de lloguer pot convertir-se en una autèntica odissea, a més de ser un terreny propens a estafes. Un anunci d’un pis publicat al portal Mil anuncios d’Internet, convertit en un dels mitjans de cerca més habituals, va resultar ser un engany en què van caure una parella de Figueres, Melissa Cerrato i Diego Molina. "Per la desesperació de trobar pis", expliquen, "vam cedir a la pressió del suposat propietari i vam reservar l’habitatge sense haver-lo vist". Amb l’objectiu de no perdre el pis, Melissa va convèncer Diego perquè seguís les instruccions del suposat estafador, enviant-li un bizum de 200 euros. Els fets es remunten a finals de l’any passat. Quan havien d’anar a veure el pis, el propietari va al·legar que estava ingressat a l’hospital. Va ser llavors quan van rebre un missatge d’una suposada agent immobiliària de Figueres que els demanava un dipòsit addicional de 450 euros per poder obtenir les claus. "No em semblava bé, així que vaig decidir investigar", relata Diego. Quan es van presentar a l’agència, van descobrir que no tenien cap informació sobre el pis ni sobre la noia que havia contactat amb ells.

Després de descobrir l’engany, la parella va acudir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Figueres "on ens van informar que ja coneixien l’estafador". "Aquesta persona es dedicava a estafar gent com nosaltres", comenta Melissa amb frustració. Ella mateixa havia estat víctima d’una estafa anterior relacionada amb documents falsos amb la mateixa persona, així que la situació ha resultat doblement frustrant. "Pensàvem que les lleis ens protegien, però ens vam sentir completament desprotegits", afegeix Melissa que "no han fet cap seguiment de la denúncia".

"Pensàvem que les lleis ens protegien, però ens vam sentir completament desprotegits: no han fet cap seguiment de la denúncia" Melissa Cerrato — Víctima d'estafa

"En ser estafes de quantitats petites, poc es pot fer; arribar a un jutjat resulta inviable perquè acabes pagant més pels serveis d’un advocat", afirmen. Actualment, viuen en una habitació a Figueres i continuen buscant pis. Amb l’estafa que els va costar 200 euros i el temor de perdre més diners en un procés judicial, Melissa i Diego volen advertir altres persones sobre com els estafadors s’aprofiten de la necessitat dels altres. Aquest mes d’agost, una altra persona —que prefereix mantenir-se en l’anonimat— va ser víctima d’una estafa mentre intentava llogar una habitació en un pis compartit a Figueres. La suposada propietària, utilitzant plataformes com Facebook, va sol·licitar un pagament anticipat de 200 euros com a senyal per reservar l’habitació. Aquest tipus de tàctica és comú entre els estafadors, que creen un sentit d’urgència per pressionar les víctimes perquè actuïn ràpidament.

Pisos falsos i anuncis sospitosos

Segons l’Oficina de Seguretat de l’Internauta (OSI), "els estafadors se serveixen de pàgines web especialitzades en el lloguer d’habitatges legals i fiables com Habitaclia o Fotocasa per publicar ofertes que són paranys per als usuaris". Recentment, ha circulat un anunci sospitós sobre un pis al centre de Figueres. El suposat propietari diu ser enginyer i haver traslladat la residència a Itàlia fa deu anys. Ofereix el pis moblat per un lloguer mensual de 650 euros amb descomptes si es paga diversos mesos per avançat. L’anunci inclou condicions poc habituals com preus reduïts (600 euros per sis mesos i 550 euros per un any) si es paga anticipadament. Malgrat que l’anunci pot semblar legítim, s’aconsella a precaució i verificar l’autenticitat del propietari i el pis abans de fer qualsevol transacció.

La jungla de l’habitatge a l'Empordà: "Alguns lloguers són un sou sencer" Després d’haver estat víctimes d’una estafa en el seu intent de llogar un pis, la situació de Diego i Melissa continua sent complicada, ja que no han aconseguit trobar un habitatge adequat a Figueres. Actualment, viuen en una habitació d’un pis compartit, juntament amb les dues filles de Melissa. La parella es veu obligada a compartir una habitació de dimensions normals, mentre que les nenes ocupen una habitació molt petita on ni tan sols hi ha espai per a un armari, tal com expliquen. Estan pagant 400 euros al mes més 200 euros en despeses, un total de 600 euros. "Amb aquests diners podríem llogar un pis, però els que trobem costen 800 euros o més", comenta Diego. Ell és originari de Córdoba i ella va arribar a Figueres fa dos anys. "És una ciutat petita, però els preus dels pisos que trobem són comparables als de capitals més grans", afirmen. Una situació similar és la que viu Isabel Vázquez, resident a Roses. "Porto anys buscant pis a Roses, però és impossible trobar-ne un que sigui assequible. Si no és pels preus exorbitants, és per l’estat dels habitatges. Alguns lloguers superen la meitat d’un sou o representen un sou sencer", lamenta. Isabel és originària de l’Escala, però es va traslladar a Roses fa cinc anys per viure amb la seva parella. Actualment, conviuen en un pis petit dissenyat per a dues persones, que només disposa d’una habitació, un saló amb cuina americana i un bany. Ara busquen un pis de dues o tres habitacions a Roses i, tot i que no perden l’esperança, sí que han perdut part de la il·lusió cada vegada que es troben amb anuncis d’habitatges amb preus fora de l’abast de la majoria de la població. "De vegades et venen ganes de marxar del poble", confessa Isabel. La problemàtica dels pisos buits i desocupats és especialment preocupant a Roses. Segons una de les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), hi ha un total de 7.162 pisos buits al municipi, xifres corresponents a l’exercici del 2021 i basades en els consums energètics.

Subscriu-te per seguir llegint