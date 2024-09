Alternativa per l’Escala reclama més mesures a la cala de l’Illa Mateua

El grup d’Alternativa per l’Escala denuncia la inacció per part del govern local i reclama més mesures de seguretat per evitar que els banyistes accedeixin a la cala de l’Illa Mateua, que està tancada al bany des de fa tres estius. "L’any 2022 es van desprendre dues roques de grans dimensions a la zona, i per evitar riscos, l’espai es va tancar amb una petita tanca i un rètol", subratlla el grup criticant que la tanca és tan petita que s’hi pot passar perfectament pel costat, i que la retolació és insuficient.

"Cada dia la platja està de gom a gom, amb el risc que suposa i són molts els banyistes que continuen accedint a la cala per banyar-se i saltar al mar des de les roques", diu la portaveu del grup municipal, Eva María Trías, segons la qual "la gent ha de ser responsable, però no n’hi ha prou".