Uns 1.100 alumnes comencen el curs als centres d'ensenyament immersiu en català a la Catalunya del Nord

Més de 1.100 alumnes han començat aquest dilluns el curs escolar als centres d'ensenyament immersiu en català de la Bressola, a la Catalunya del Nord. Ho han fet a les nou escoles que l'associació té repartides per Perpinyà, Nyils, Prada, el Soler, Sant Esteve, Pesillà i Canet de Rosselló. Entre les novetats, hi ha l'obertura de la classe de tercer -la darrera etapa abans del liceu- al Col·legi La Bressola – Mas Rosselló. D'aquesta manera, el segon centre d'educació secundària immersiu de la Catalunya del Nord ja funcionarà a ple rendiment amb una classe per línia i amb un total d'una vuitantena d’alumnes. Cal recordar que el centre se va inaugurar el passat curs 2022/2023 i s'ubica en una antiga masia catalana a Canet de Rosselló.

Un curs més, La Bressola destaca que la demanda per l'escola immersiva en català continua creixent a la Catalunya del Nord. Per això, i per poder donar resposta a totes les peticions d’inscripció de les famílies i limitar llistes d’espera, com és encara el cas d’aqueix any, l'associació treballa amb diversos municipis per obrir nous centres de cara els anys vinents.

A més, l'associació continua treballant en el projecte de col·legi-liceu al Monestir del Vernet, a Perpinyà; un espai "vital per al desenvolupament de l'ensenyament immersiu del català que permetrà oferir una escolarització en immersió lingüística als alumnes des de maternal i fins a les portes de la universitat".

L'associació La Bressola, que enguany celebra el seu 48è aniversari, tindrà com a projecte vertebrador per a totes les escoles i col·legis les arts escèniques centrant-se principalment en el teatre.