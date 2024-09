Recullen signatures per demanar que s'actuï en un punt conflictiu de l'N-260 de Llançà arran de diversos accidents

Diversos veïns i comerciants de Llançà recullen signatures per aconseguir que s'actuï en un punt conflictiu de l'N-260 on en els darrers mesos s'han produït diversos accidents, un d'ells mortal. Els impulsors reclamen que s'hi construeixi una rotonda o que s'hi instal·lin semàfors per evitar que hi hagi nous incidents. L'alcaldessa, Núria Escarpanter, diu que el govern municipal se suma a la iniciativa i que fa temps que demanen que s'hi faci alguna cosa. En aquest sentit, diu que la subdelegació del Govern espanyol és "sensible" a la problemàtica i que li consta que s'està estudiant. En paral·lel, el municipi està a l'espera que s'executi la rotonda, també a l'N-260, al tram regulat per semàfors i que està aprovada.

Un accident a principis de juliol entre un motorista i el conductor d'un patinet en aquest punt de la carretera va acabar amb el conductor del patinet ferit crític. La víctima va acabar morint a l'hospital. Només unes setmanes després, un nou accident va acabar amb una persona amb un peu amputat.

Per intentar posar fre a aquesta situació, una iniciativa ciutadana recull des de fa uns dies signatures. Hi participen alguns dels negocis de la zona (entre ells una benzinera i una empresa de venda de material de construcció). En els últims anys en aquest punt també hi han obert dos tanatoris i sovint s'utilitza de drecera per esquivar les cues que es produeixen a l'altre punt problemàtic, regulat per semàfors.

Escarpanter diu que fa anys que demanen solucions com una millor il·luminació, la construcció d'una rotonda o la instal·lació de semàfors, però que totes han estat sempre denegades. Arran dels últims accidents, però, diu que el subdelegat del Govern espanyol ha visitat el municipi en dues ocasions i que s'ha mostrat sensible i preocupat per la situació. "M'ha traslladat que coneix la realitat i que farà el que estigui a la seva mà per solucionar-ho", assegura l'alcaldessa.