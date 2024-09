La Policia Local de Castelló fixa un nou radar a l’Avinguda Marinada

La Policia local de Castelló d’Empúries inagura un nou radar situat a l’Avinguda Marinada d’Empuriabrava, una via on no es pot circular a més de 50 km/hora. Aquest radar ha estat fixat en un punt estratègic, previ anàlisi de les bases de dades policials i determinat aquest com el punt de major accidentalitat al municipi. Aquest radar, des de la seva implantació física, ha generat conscienciació en els ciutadans i això s’ha reflectit en l’erradicació d’accidents en aquest punt des de la seva instal·lació.

El radar es posarà en marxa la pròxima setmana, prèvia conscienciació al ciutadà per aconseguir el seu objectiu preventiu. L’aparell també permetrà fer una explotació estadística de les velocitats a la via i el moviment de vehicles. Es preveu també l’ampliació d’un segon radar en un altre via del municipi.

La implantació del radar ha anat acompanyada de diferents actuacions ja executades per reduir la sinistralitat, així com la previsió d’una futura licitació per un projecte d’esquenes d’ase il·luminades a diferents punts de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.

Catalunya té instal·lats més de 700 radars per a controlar la velocitat en les carreteres. Aquestes multes per excés de velocitat poden suposar entre 100 i 600 euros i entre 2 i 6 punts. Segons ha informat CCMA, s’han interposat un total d’1.140.081 multes durant l’any 2023.