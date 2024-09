La dessalinitzadora projectada a l'Empordà satisfà els alcaldes, però enfada els ecologistes

El "miracle" de convertir aigua salada en aigua potable no surt de franc. Dessalinitzar, de fet, és molt més car que el procés de regenerar. Tot i això, davant l'escassetat persistent de l'embassament Darnius-Boadella, el Govern ha decidit construir una nova planta dessalinitzadora a l'Alt Empordà per garantir l'abastament d'aigua potable a la zona, tal com es va anunciar la setmana passada. Aquesta proposta, que encara és incipient i de la qual s'hauran de redactar els primers documents, ha generat satisfacció i rebuig a diferents sectors implicats en la gestió de l'aigua.

D'on surt aquesta idea? Fa temps que el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona defensa una infraestructura d'aquest tipus com a resposta als problemes del territori, amb un elevat consum d'aigua per la forta presència del turisme. Fins ara s'ha apostat per dessalinitzadores mòbils com a solucions temporals. Tot i això, diversos ajuntaments de la comarca han reclamat en més d'una ocasió disposar d'una dessalinitzadora fixa que podria ubicar-se per sota del Cap de Creus (a Roses, Empuriabrava, Sant Pere Pescador o una altra localitat propera).

De fet, l'exconseller David Mascort ja va admetre en declaracions a El Periódico, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, fa uns mesos que s'havia de trobar "una solució estructural" per a aquest punt crític i va esmentar l'opció d'instal·lar una dessalinitzadora que se sumés a la del Prat de Llobregat, a la de Blanes i a les dues que ja estan planificades (Tordera II i Foix, a Blanes i Cubelles). Ara, la consellera Sílvia Paneque dona forma al que només era una possibilitat i es compromet a emprendre aquesta planta dessalinitzadora al nord de la Costa Brava.

Davant d'aquest projecte, Dante Maschio, portaveu de la plataforma Aigua és Vida, adverteix que dessalinitzar no és la millor opció: "Considerem que cal plantejar el debat sobre la reducció de la demanda i no pensar només a eixamplar l'oferta d'aigua".

Opcions "més sostenibles"

Maschio sosté que, per constatar que cal una dessalinitzadora a l'Alt Empordà, és imprescindible disposar de les dades de consum exactes que serveixin com a arguments. "Aquest pla s'haurà de debatre amb vista al cicle de planificació 2028-2033, amb les avaluacions d'impacte ambiental corresponents i el diàleg amb els agents econòmics i socials", assenyala. "Si la fórmula del Govern implica produir més aigua, convé plantejar la regeneració a l'Alt Empordà, com ja es farà a Figueres, ja que l'aigua és molt més barata i gasta menys energia que mitjançant la dessalinització", afegeix.

Cal recordar que des que el Pla Especial de Sequera està en vigor, alguns dels municipis proveïts per l'aqüífer Fluvià-Muga i el pantà de Darnius Boadella amb restriccions actives incompleixen les dotacions màximes establertes. "No s'estan fent els deures", retreu Maschio, que opina que una infraestructura que garanteix "aigua infinita" no ajuda a gestionar l'escassetat.

Des d'Aigua és Vida, malgrat no estar d'acord amb una quarta dessalinitzadora a Catalunya (seria la cinquena si es compten les dues plantes de Blanes com a infraestructures diferents), veuen amb bons ulls el fet que la gestió de la sequera sigui una prioritat per a l'Executiu de Salvador Illa. "És una bona notícia que aquest tema sigui una de les prioritats i confiem a poder traslladar la nostra posició a la consellera", assegura el portaveu de l'associació.

