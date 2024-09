Adif preveu quatre obres clau a la xarxa ferroviària de l'Alt Empordà aquest any i el que ve

La renovació de la catenària en el tram Figueres-Portbou (R11), la renovació integral de la línia Maçanet-Caldes de Malavella (R11), les noves subestacions de Figueres i Flaçà i la instal·lació del sistema de bloqueig automàtic banalitzat (BAB) en el tram Figueres-Portbou. Aquestes són les cinc obres que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries de l’Estat (ADIF) està tirant endavant aquest any i el que ve a la xarxa ferroviària gironina. Així ho ha assenyalat ADIF en una resposta per escrit al senador gironí de Junts Joan Bagué, que havia preguntat per «la previsió del Govern en la planificació, redacció de projectes i execució en matèria ferroviària i viària a la demarcació de Girona per als exercicis 2024 i 2025». La resposta, per tant, és incompleta, ja que el Govern només detalla els projectes que ja estan en marxa a la xarxa ferroviària, oblidant-se de les carreteres i sense dir quina és la planificació per a futures actuacions. De fet, la resposta textual assenyala que «la planificació d’actuacions per als exercicis futurs dependrà de les disponibilitats pressupostàries i les prioritats existents». Per tant, res clar.

El que sí que s’estan impuslant són aquestes cinc actuacions. La primera és la renovació de la catenària entre Figueres i Portbou, corresponent a la línia R11.Aquest tram es troba inclòs en el projecte de modernització integral del sistema d’electrificació de tota la línia Barcelona-Portbou, i que suposarà una inversió total de 34,5 milions d’euros. En el cas concret de Figueres-Portbou, la inversió ascendeix a tretze milions d’euros per a 27,3 quilòmetres, amb un contracte adjudicat a l’empresa Sacyr Neopul.

La segona inversió és la renovació integral de la línia entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella, que ascendeix a 4,1 milions d’euros. Aquests treballs serveixen per instal·lar nous equips per garantir uns paràmetres de seguretat i fiabilitat òptims del sistema d’electrificació. Aquests treballs s’afegeixen a les obres, ja finalitzades des de fa temps, de renovació integral de la via en aquest mateix tram, de quinze quilòmetres de longitud, i que han representat una inversió superior als disset milions d’euros.

Pel que fa a la nova subestació elèctrica de Figueres, el seu objectiu és contribuir també a la modernització del sistema elèctric de la línia i té un cost de 6,5 milions d’euros. Aquesta subestació, juntament amb la de Portbou, permetrà dotar la línia de més capacitat de tracció als trens i fiabilitat del sistema d’electrificació. A més, també se’n fa una Flaçà, localitat que encara està pendent de la supressió del pas a nivell.

Nou sistema de seguretat

Finalment, pel que fa a la instal·lació del sistema bloqueig automàtic banalitzat (BAB) entre Figueres i Portbou, el seu objectiu és aconseguir una major operativitat i flexibilitat en l’explotació ferroviària, segons va anunciar Adif en el moment de la seva licitació. En total, la instal·lació d’aquest sistema suposarà una inversió de més de 22,3 milions d’euros.