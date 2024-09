Manel Martínez Cid, de Figueres a Abu Dhabi fent port a l’Escala

El camí que emprenem a la vida, sovint, ens el marca una persona o persones tot i que, en aquell moment vital precís, potser no en som conscients. En el cas de Manel Martínez Cid (Castelló de la Plana, 1983) va ser la professora de física de l’institut Alexandre Deulofeu de Figueres, Maria Rosa Escapa, qui li va encendre l’interès per aquesta ciència natural que explora els secrets que mouen l’univers. Allò el va dur, el 2001, a matricular-se a la facultat de Física de la Universitat de Barcelona, on es va especialitzar en física teòrica, i després a la Universitat Politècnica de Catalunya per fer el doctorat en enginyeria nuclear. D’aquí va fer el salt a Londres, més tard París fins a aterrar fa set anys a l’emirat Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, per entrar a formar part, com a enginyer principal de gestió del risc nuclear de la Nawah Energy Company, al complex nuclear de Barakah, la primera central en marxa en un país àrab i, per tant, pionera.

Amb Manel Martínez ens trobem al port de la Clota, a l’Escala. No és casual citar-nos aquí. L’Escala és un espai que coneix bé i que estima. Els seus pares hi tenen segona residència des que ell i la seva germana eren petits i ara ell i la seva pròpia família hi recalen cada estiu enamorats de l’entorn. Fins i tot, mediten en un futur pròxim tornar a l’Empordà. «Ja són molts anys fora», reconeix Manel Martínez. Nascut a terres valencianes, al cap de dos mesos ja vivia a Figueres on els seus pares es van traslladar. Aquí va viure la infantesa i adolescència i va fer la formació a les Escolàpies i a l’INS Deulofeu on va tenir, a setze anys, el primer contacte amb la física. «M’agradava molt, m’anava bé i com no tenia clar cap a on tirar vaig pensar que física era un camp prou ampli», rememora. I la va encertar perquè Martínez ha acabat fent d’enginyer nuclear.

Després de concloure la carrera, que reconeix va ser «exigent» i durant la qual va fer un any d’astrofísica a Canàries que no el va acabar de seduir, Martínez inicia el doctorat becat a l’Escola d’Enginyeria Industrial de la UPC. «Va ser quan vaig decidir que no tenia ganes de fer carrera d’investigador i volia alguna cosa aplicada a la indústria», comenta. Els dos primers anys, doncs, va rebre una beca d’ANAV-Associació Nuclear Ascó Vandellós II que finançaven programes de recerca a la universitat. Durant la carrera havia treballat física nuclear teòrica, però amb el doctorat aquests coneixements els va aplicar, com a enginyer, a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós II. Al cap de tres anys de doctorat va prendre la decisió de marxar. Va acceptar l’oferta que li va arribar d’una consultora de Londres que, de manera externa, donava suport a totes les centrals nuclears del Regne Unit, descartant una altra oferta d’Oregon. Era el maig del 2012.

Manel Martínez amb alguns dels seus companys de treball. / CEDIDA PER MANEL MARTÍNEZ

A Londres, Martínez va treballar dos anys i mig com a consultor extern fent estudis d’enginyeria en seguretat. Tot seguit, va arribar l’oferta de París per treballar en un reactor de disseny francès, però construït a Anglaterra. Després de tres anys, la voluntat era fer un canvi i va ser quan la Nawah Energy Company li va posar una oferta econòmica «molt favorable» sobre la taula. Després d’analitzar-ho amb la seva dona, Natalia Kohon Baumwollspiner, van decidir fer el pas. En aquest cas, Martínez passava a formar part de la plantilla de la central de Barakah, integrada per professionals d’arreu del món, principalment nord-americans així com sud-africans i europeus, i emiratís. Ho feia com la persona «que controla el dia a dia de la seguretat a la central, és a dir, el risc dels quatre reactors». Martínez és, doncs, un dels enginyers que han estat construint els quatre reactors, el darrer, el quart que es connectarà a la xarxa per vendre electricitat aquest setembre. Per arribar a aquest punt, han estat durant un any fent tests d’estrès, de baixada i pujada de potència i veient com funcionen els sistemes d’emergència. Amb la connexió caldrà, comenta, estar atent perquè els primers mesos sempre hi ha petits detalls a tenir en compte.

Treball de mentoratge

Cal dir que aquests quatre reactors no seran els únics de l’emirat, ja que la voluntat dels governants és fer-ne quatre més. Malgrat que Abu Dhabi és un dels principals països productors de petroli al món, fa anys que planifiquen un futur pensant que aquest combustible fòssil s’acabarà. Així, alimenten «una estratègia energètica amb la idea d’autoabastiment amb energia nuclear i vendre o guardar el petroli». També posen en pràctica una política de govern anomenada d’emiratització que té com a premissa «involucrar i desenvolupar als joves enginyers del país». Aquest mentoratge és una altra de les tasques de Martínez, qui es mostra una mica crític amb aquesta «discriminació positiva» que permet als locals, tot i tenir menys experiència, ascendir més fàcilment que la resta. Ell creu que al món occidental això no seria acceptat i tampoc sap si els hi serà, a la llarga, massa favorable.

La posada en marxa d’una central nuclear és viscut com un fet històric a Abu Dhabi. Fins i tot, un dels bitllets de més valor en curs llueix la imatge de la central. Per a Manel Martínez també ha estat un gran repte professional tenint en compte que no existia una experiència prèvia al país. Ells, doncs, han obert camí perquè, com explica, altres països del món àrab s’hi han emmirallat i ja estan en procés de construir centrals com Egipte o d’Aràbia Saudita, pendent de licitar un projecte de setze reactors.

D’ençà de l’accident nuclear de Fukushima, l’11 de març de 2011, molts països han fet passes per millorar en seguretat o, fins i tot, desnuclearitzar-se, com ha fet Alemanya. Manel Martínez explica, però que hi ha molts projectes nuclears en marxa al món, lligats a nous reactors, «més petits i més segurs». Més enrere queda encara, el 1986, l’accident de Txernòbil. L’enginyer figuerenc aclareix que «no té res a veure aquell reactor nuclear amb els actuals, ni amb els d’aquell temps fora de la Unió Soviètica». L’evolució soferta «és gran i els nous dissenys tendeixen cap a un reactor més lleuger, modular, més petit, de menys capacitat, però també més efectius, creant millor combustible i, a la llarga una mica més segurs». Malgrat tot, Martínez admet que «el concepte de funcionament és el mateix ara que fa mig segle: bombardejar urani perquè escalfi aigua que farà girar unes turbines i aquestes tenen un generador acoblat que fa electricitat». Sí milloren, doncs, els sistemes de seguretat, de refrigeració per «dependre menys del factor humà que, al final, és el principal factor d’accidents». «Sempre hi ha risc», afirma, «però n’hi ha en tot, no només a l’energia nuclear». Tampoc oblida el tema dels residus que «continua essent un problema».

Manel Martínez amb la seva dona Natalia Kohon i el seu fill Gael. / CEDIDA PER MANEL MARTÍNEZ

Preguntat sobre si la nuclear és l’energia més eficient i si hauria de ser la principal, Manel Martínez creu que té avantatges perquè «és constant, la pots controlar més i no depens de factors ambientals». Malgrat això, no creu que «hagi de ser la font d’electricitat principal» i defensa que «un país s’ha de nodrir d’un mix energètic, que s’ha de focalitzar en renovables essent la nuclear un acompanyament».

«Discriminació acceptada»

Abu Dhabi és un país molt jove, «modern, segur, multicultural» que sorprèn amb el seu skyline forjat d’edificis d’un luxe de pel·lícula molt adaptats al clima de calor extrema que hi fa quatre mesos a l’any i que «no permet a les persones fer vida al carrer». Manel Martínez i Natalia Kohon, d’origen argentí, ja s’han acostumat a viure-hi tot i que les ganes de tornar són palpables. La impossibilitat de mantenir amistats estables i les ganes de «fer arrels» en algun lloc ajuden. A Abu Dhabi, però hi ha nascut el seu fill Gael, de quatre anys, que estudia a l’escola internacional. La parella diu que en aquests set anys les coses han evolucionat en positiu al país i que les normes no són tan conservadores. La religió és molt present, però l’economia ha fet canviar coses, fins i tot, la setmana laboral que abans era de diumenge a dijous. Les diferències socials pels orígens, però continuen essent evidents. Natalia Kohon, que havia treballat a l’ambaixada Argentina i, des de fa un any, al Tony Blair Institute for Global Change, parla d’una «discriminació acceptada i blanquejada». Els emiratís, la classe alta, representen un 10% de la població; un 30% són expatriats i classe mitjana, i la resta, classe mitjana i baixa, són treballadors arribats de Filipines o Índia destinats a serveis i de Bangladesh o Pakistan per la construcció. Manel Martínez no amaga que els occidentals disposen d’unes condicions de vida òptimes, tant pel que fa a salaris com per accés a serveis com educació o salut. «La vida és còmode i senzilla per nosaltres», diu. No és igual per a la resta de treballadors, ja que «les diferències salarials són abismals», però «comparant-ho amb el seu país d’origen no estan malament». No hi ha un salari mínim establert i tots els treballadors cobren segons els sous del país d’on provinguin. Tots també disposen de Visa, assegurança mèdica i se’ls proveeix d’habitatge, aire condicionat, àpats i transport. «Tot el que guanyen és net i mantenen la família de sobres». De fet, hi ha llista d’espera per treballar a Abu Dhabi, però si un estranger se’n queda sense i no té avalador, és a dir, una altra persona amb feina, disposa d’un mes per marxar del país.