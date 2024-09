Figueres encén la traca final de l'Acústica amb The Tyets, Mushkaa, Ginestà i Guillem Gisbert

El festival Acústica ha exhibit múscul aquest dissabte a la nit amb la programació dels principals artistes que marquen l'escena musical. Després que Julieta encengués la primera del dijous nit i la Ludwig Band i Figa Flawas la mantinguessin el divendres, aquest dissabte ha estat el torn de Maria Jaume, Guillem Gisbert, Ginestà, Mushkaa i The Tyets com a plats forts. La mostra musical ha fet ple en tots els concerts d'aquest dissabte i els organitzadors han hagut de tancar els accessos a la Rambla després de superar l'aforament màxim, fixat en 10.640 persones. Això no ha fet desistir a centenars de persones que han intentat seguir els concerts de Mushkaa i The Tyets des dels voltants en el que ha estat l'última nit de programació musical.

La programació infantil ha encetat la programació del dissabte amb la banda Ambauka amb els seus ritmes festius i les lletres carregades d'optimisme. També hi ha hagut temps per al talent figuerenc amb Aitor Palazuelo que ha fet gala del pop de mestratge i del flamenc a l'escenari de la plaça de la Palmera.

A partir de les nou del vespre els escenaris s'han començat a omplir més amb el concert de Maria Jaume i sobretot el de la plaça de Catalunya a les deu de la nit amb l'actuació de Guillem Gisbert que ha animat a la gent a ballar la masurca.

A dos quarts d'onze, Ginestà arrencava la seva actuació a la plaça de la Palmera. Un concert especial per als germans Serrasolsas, ja que l'Acústica va ser el primer concert que van fer després de la pandèmia i encara en tenen un bon record. "La gent estava asseguda i anava amb mascaretes", recorda Serrasolsas, "però hi havia gent que s'aixecava per ballar". A més, Figueres és, conjuntament amb Barcelona, el municipi on més ha actuat el duet al llarg de tota la seva trajectòria.

La barcelonina Mushkaa també ha actuat a l'Acústica aquest dissabte a la nit, a l'escenari instal·lat a la Rambla. Milers de pantalles de mòbils s'han encès en el moment en què la germana de Bad Gyal ha sortit a l'escenari amb un públic farcit d'adolescents i joves. Una edat molt més inferior a la mitjana de la gent que es congregava a la plaça de Catalunya amb Vicco fent tàndem amb Gisbert (salvant les distàncies amb els estils musicals).

I quan faltaven deu minuts per la mitjanit, els organitzadors han tancat els accessos de la Rambla. Segons els recomptes dels vigilants en accessos, en aquest moment és el que s'ha superat l'aforament màxim permès: 10.640 persones. Això ha abocat a centenars de persones a seguir el concert de Mushkaa des del voltant de l'escenari, però sense accedir al recinte. Mushkaa ha fet una col·laboració que ha aixecat l'expectació de molts: amb The Tyets. Conjuntament han interpretat 'El Tonteo'.

Precisament la cantant de música urbana ha donat pas al duet del moment del panorama musical català. La banda mataronina ha interpretat alguns dels seus temes més coneguts, com ara la col·laboració amb Sexenni, 'Grup de pop', o 'Estaré millor demà', que van publicar conjuntament amb Marlena. L'afluència a la Rambla no ha afluixat, sinó més aviat el contrari i encara ha estat més la gent que s'ha amuntegat a les zones properes de la Rambla per intentar seguir el concert.