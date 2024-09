El Centre de Tortugues de l’Albera n’ha alliberat 3.800 en trenta anys

Aquest 2024 es compleixen trenta anys de l’obertura del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) en el santuari de la Mare de Déu del Camp de Garriguella. Va ser el 1994 quan els integrants de l’Associació d’Amics de la Testudo hermanni hermanni van arribar a un acord amb el Bisbat de Girona per a poder utilitzar una part de les edificacions i terrenys del santuari. La seva arribada a Garriguella va permetre iniciar la consolidació d’un projecte que havia nascut anys abans de la mà d’un grup de voluntaris que volien evitar l’extinció de l’única colònia autòctona de tortuga mediterrània que quedava a la península Ibèrica.

La nova bassa destinada als amfibis i les libèl·lules. / SANTI COLL

El 1984, una colla d’empordanesos, entre els quals hi havia Xavier Capalleras, Joan Budó i Jenar Fèlix, van començar a treballar per a protegir aquestes tortugues davant l’amenaça de la seva desaparició. «No tenien cap mena de protecció, tothom n’agafava per vendre-les i després les trobaves en diversos mercats o a les parades de les Rambles de Barcelona», recorda. Joan Budó.

Josep Playà i Adela Geli durant la visita guiada. / SANTI COLL

Aquesta colla de naturalistes entusiastes es va constituir com a Grup de Protecció i Estudi de la Tortuga Mediterrània el 1984, ara fa quaranta anys. Amb l’aprovació del Paratge Natural de l’Albera per part del Parlament de Catalunya, el 1986, es va obrir la porta a una protecció més seriosa d’aquests rèptils. «Les coses, però, no van anar massa bé. Ens havíem instal·lat al Mas Pòlit de Vilamaniscle i, de la nit al dia, un dia ens van robar totes les tortugues que teníem», recorda Budó.

L’aterratge a Garriguella va ser una benedicció, sobretot per a les tortugues. El Grup es va reconvertir en l’Associació que coneixem ara i va signar un conveni amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i el Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera per a convertir-se en el punt de referència per a la protecció, recuperació i divulgació de la Testudo hermanni hermanni. Amb els anys, el Centre també ha assumit el mateix paper pel que fa a la tortuga d’estany (Emys orbicularis). Amb el temps, l’Associació ha anat millorant les instal·lacions de la Mare de Déu del Camp i ha adquirit terrenys que han permès la seva ampliació.

El CRT de l’Albera és obert al públic durant bona part de l’any, però tanca des de novembre fins a principi de primavera, coincidint amb l’època de letargia dels quelonis. En aquests trenta anys, s’ha convertit en punt de referència d’investigacions científiques, treballs i pràctiques universitàries i visites escolars que ajuden a reforçar la divulgació de la biodiversitat del territori.

Balanç positiu

En el moment de fer balanç de la feina feta, el CRT calcula que des de 1994 fins ara, ha alliberat unes tres mil tortugues mediterrànies a l’Albera i vuit-centes tortugues d’estany. També se n’han alliberat de donacions i recuperacions en altres espais naturals de Catalunya. Una xifra realment important que cal afegir a altres feines del centre, com ara la protecció de la biodiversitat de la zona. «Aquest any hem eixamplat l’espai de visita i hem fet una bassa nova, sense tortugues, de 14x8 metres, destinada exclusivament als amfibis i libèl·lules. Hem de tenir en compte que l’Albera és un dels llocs amb més diversitat del país, hi ha 13 de les 18 espècies conegudes d’amfibis de Catalunya i 42 de les 70 de libèl·lules. En els estanys de les tortugues feien mala fi, perquè eren un aliment per a elles».

En el Centre de la Mare de Déu del Camp també s’hi poden trobar altres espècies de tortugues procedents de diverses parts del món que han estat decomissades o abandonades i que no poden tornar al seu hàbitat original per diversos motius. Els esforços del CRT es veuen recompensats, cada any, amb el naixement de 300 o 400 cries de tortuguetes que són alliberades a la natura, a l’Albera o als parcs naturals del Garraf, la Serra del Montsant, en el cas de les terrestres, i a la conca del riu Ter, l’estany de Banyoles i als Aiguamolls de l’Empordà quan es tracta de la tortuga d’estany, en un projecte pioner de cria i reintroducció.

Per al seu estudi sobre el terreny, els tècnics del CRT fan censos anuals en quinze parcel·les definides de l’Albera, d’entre 20 i 30 hectàrees de superfície, uns punts de referència que permeten conèixer l’estat de salut d’aquests rèptils fugissers, amenaçats i que són el símbol del territori. A partir d’aquests censos i de la comparativa de dades de les densitats, Joan Budó explica que «la població de tortuga mediterrània està en creixement, lent, però progressiu. I també podem dir que està en expansió. Hem de tenir en compte, però, que una tortuga que neix ara, no serà reproductora fins al cap de catorze anys i de cada cent ous eclosionats a la natura, només una d’elles arribarà a edat adulta».