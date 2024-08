Roses crea una gamba de xocolata com a producte emblemàtic de la localitat

Roses ha presentat recentment per la seva festa major una innovadora creació que podria convertir-se en un dels seus productes emblemàtics: la Xoco Gamba. Aquesta iniciativa gastronòmica, impulsada per l’establiment La Postreria de Roses, combina l’essència marina de la localitat amb el sabor dolç de la xocolata. L'original proposta busca representar el patrimoni gastronòmic de la Costa Brava, tal com explica el seu creador, el pastisser Albert Lorenzo Caballero.

Lorenzo es va instal·lar a Roses el 2017. Després d’anys treballant en el món de la restauració, es va especialitzar en pastisseria, sempre treballant amb productes locals. «Vaig detectar la manca d’un producte típic de la vila, igual que altres ciutats tenen els seus emblemes gastronòmics». Així va néixer la Xoco Gamba, una proposta amb potencial per convertir-se en un símbol de Roses, combinant tradició, innovació i un toc dolç. «Des del primer moment, l’objectiu era clar: crear un producte típic del municipi que els visitants poguessin endur-se com a record i que fos pràctic i resistent al transport. Per això, la idea d’una gamba de xocolata va semblar perfecta», apunta.

Un procés elaborat

La Xoco Gamba és més que una simple rajola de xocolata amb forma de gamba. Cada detall ha estat cuidat amb meticulositat, «ja que el projecte ha necessitat més d’un any de desenvolupament». El repte era fer que aquest dolç no només fos atractiu visualment, sinó també gastronòmicament, integrant elements locals i de gran qualitat en el seu interior. Com a resultat, amb un equilibrat punt salat i una textura cruixent, el producte destaca per la seva varietat i gustosa combinació d’ingredients.

La xocolata amb llet que recobreix la gamba té un alt percentatge de cacau, aportant la cremositat i dolçor característics, però amb la intensitat necessària per destacar el sabor del cacau. Dins, es troben dos tipus de farcits: un amb ametlla, sal gruixuda i oli d’oliva verge extra de l’Empordà, que ofereix una combinació sorprenent entre dolç i salat; i un altre amb avellana, xocolata blanca i una fina capa de neula cruixent, que evoca la sorra marina, afegint un toc de textura inesperat, remarca l’autor.

La seva presentació és també un element clau per a la seva identitat. El disseny del packaging ha estat confiat al reconegut dissenyador gràfic local Juan Cardosa. A més, l’espot publicitari que acompanya el producte busca connectar emocionalment amb els clients i fer-los partícips de l’experiència: «La vida és com una caixa de gambes; no saps mai quan et tocarà una de xocolata». Amb aquesta icònica frase i la música memorable del film «Forrest Gump», es presenta al públic.

Gastronomia, part del viatge

En un món on cada vegada es valora més l’experiència gastronòmica com a part essencial del viatge, la Xoco Gamba ofereix una oportunitat única per portar-se un trosset de Roses a casa, introduint la seva essència en una peça de xocolata, que vol representar el millor de la gastronomia local en cada mossegada. No és la primera vegada que La Postreria de Roses aposta per la creativitat del producte local. Cervesa Artesana de Roses CDR utilitza a la seva beguda La Barrikada pa de pessic de La Postreria i al mateix temps l’establiment elabora algunes de les seves postres com ara el tiramisú o el brownie que porta aquesta cervesa com a ingredient especial. Junts han creat una sinergia que ja es va poder degustar durant la programació gastronòmica del Festivalet de Roses de l’any passat.