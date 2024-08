Fajol, 160 anys d’una botiga emblemàtica amb segell propi a Figueres

Amb discreta elegància, una progressiva empenta renovadora d’adaptació a cada època i amb un rumb clar en l’oferta comercial, Fajol roba per home compleix enguany el 160è aniversari d’existència. Una efemèride basada en els documents tributaris del segle XIX que demostren l’existència de la botiga l’any 1864. Josep Fajol Soler (Figueres, 1958) i Núria Prats Paniello (L’Estartit, 1961) han estat els continuadors de la llarga etapa que enllaça el darrer tercer del segle passat i tot el d’ara.

Material històric. / Coll

Rafael Barneda Coll era el titular de l’establiment dedicat a la venda de barrets que el 1864 estava situat en el número 11 del carrer dels Enginyers. El 1879 la botiga es va traslladar al carrer de la Presó, número 6. Un vial que el 1919 va canviar de nom per a homenatjar el poeta Joan Maragall. La botiga s’ha mantingut en aquest espai fins als nostres dies. Rafael Barneda es va casar amb la garriguellenca Joaquima Corbera Privat, però no van tenir fills i van acabar traspassant el negoci, el 1922, a la seva dependenta més fidel, Antònia Mercader Basco. La nova titular es va casar amb un actiu fortianenc, Joan Fajol Figueras, qui tenia una botiga de maquinària i bicicletes a l’Horta de l’Hospital, també era corredor d’assegurances, antiquari i reconegut col·leccionista. Fruit del matrimoni va néixer el seu únic fill, Josep Fajol i Mercader (1925-2023), un figuerenc que va donar continuïtat al negoci familiar del carrer Joan Maragall i que va ser un actiu protagonista de la vida esportiva, associativa i política de la ciutat, arribant a ser alcalde de Figueres en el temps de la transició entre la dimissió de Pere Giró i les primeres eleccions democràtiques de 1979.

Figuerencs seguint el Tour de França a l'aparador de la botiga als anys cinquanta. / Mncanut

Fajol es va casar amb Maria Teresa Soler Calabús i van ser pares de dos fills, Maria Antònia i Josep Fajol Soler. Després de superar els entrebancs de la guerra, el 1945 morí Antònia Mercader i la seva germana Adela s’incorpora de la botiga. Amb la mort de Joan Fajol Figueras (1969), Maria Teresa Soler i Maria Antònia Fajol gestionen l’establiment, al qual es va incorporar el jove Josep quan va acabar els seus estudis. La botiga es va identificar durant un temps com a Lord. Josep Fajol Soler recorda haver viscut «amb molta intensitat tota aquella etapa. Els avis vivien els set dies de la setmana i cada dia de l’any pendents d’atendre els clients, no hi havia vacances, no tancaven mai. Feien vida en el mateix local, on hi havia una cuina, un menjador i un safareig. A la nit, quan preníem la fresca a peu del carrer, asseguts en cadires de balca, era l’únic moment que l’avi deixava de despatxar si algú demanava alguna cosa: ‘No en tenim’, deia».

La remodelació de 1990 creada per Ricard Vicens i Enric Bug. / Salabert

La botiga va anar evolucionant des de la venda inicial de barrets fets a mida –encara conserven l’aparell que permetia mesurar el cap dels clients– fins a la seva especialització en roba d’home. «Entre 1986 i 1988 la Generalitat ens va recomanar que ens especialitzéssim i així ho vam fer», recorden Núria i Josep. El local ha patit diverses modificacions, deixant enrere els antics empostissats de fusta que havien identificat molts comerços figuerencs. Encara ara conserven una porta amb vitralls, un dels pocs vestigis que, de manera paradoxal, han quedat del passat de can Fajol, tenint en compte que el paper d’antiquari i col·leccionista de l’avi Joan va tenir continuïtat en els seus descendents.

El 1970, la botiga va ser redissenyada per Ricard Quera. El 1990 la renovació va anar a càrrec de Ricard Vicens i Enric Bug. I just després de la pandèmia, el 2022, Ricard Vicens va tornar a dirigir una modernització que ha permès a can Fajol mantenir el seu paper de comerç emblemàtic amb una oferta elegant i de nivell, buscada pels seus propietaris. «L’especialització ens ha anat bé, durant tots aquests anys hem anat consolidant la nostra oferta, més que marca, tenim producte. Els clients saben molt bé que trobaran a casa nostra i en tenim de molt fidels», expliquen. Josep Fajol i Núria Prats coneixen bé una clientela que també aporta moments agradables com quan dies enrere, repassant la relació amb un client belga amb segona residència a l’Empordà «vam acabar repassant la nostra relació i ens vam adonar que feia trenta-quatre anys que venia a comprar». A Fajol han estat sempre proactius amb la promoció de la ciutat, havent format part del grup fundacional de l’antiga Cruïlla dels carrers Maragall, Enginyers i Forn Baix, del posterior Rovell de l’Ou i de l’actual Comerç Figueres. El futur? «Continuar servint el client cada dia, com sempre. Després, ja veurem...».