Paneque troba imprescindible la dessalinitzadora de la Costa Brava

Tant la futura dessalinitzadora al nord de la Costa Brava com la connexió Besòs-Llobregat mitjançant una canonada per regenerar més aigua són encara projectes amb poques concrecions. Sobre la planta per tractar aigua del mar, encara s’han de redactar els estudis previs per escollir la ubicació més adequada. Però Sílvia Paneque, la nova consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, assegura que, malgrat els dubtes d’ecologistes i agricultors, serà una infraestructura necessària.

"Pot ser que les dessalinitzadores no siguin l’opció més desitjable, en contrast amb la regeneració de l’aigua, però en el context de canvi climàtic aquesta planta és imprescindible", va explicar ahir durant la visita que va fer a la dessalinitzadora del Prat de Llobregat, la més gran d’Europa centrada en el proveïment urbà. "Aquest tipus de plantes han sigut clau per evitar situacions més greus de les que ja hem viscut, amb impactes econòmics, socials i ambientals", va afegir. En les últimes hores, la plataforma Aigua és Vida ha reclamat que es prioritzi la regeneració, com es preveu a la ciutat de Figueres.

No obstant, la consellera esgrimeix que, per no dependre de les pluges, es requereix aquesta nova dessalinitzadora a l’Alt Empordà. El primer pas perquè sigui una realitat serà obtenir finançament. Paneque va anunciar dijous que aviat es reunirà amb els responsables del Ministeri per a la Transició Ecològica amb l’objectiu que aquesta infraestructura s’inclogui en la programació estatal. Ara com ara, tan sols estan recollides la dessalinitzadora Tordera 2 i la del Foix, entre Cubelles i Cunit.

En paral·lel, es treballarà en les anàlisis que hauran de determinar la millor ubicació, segurament al sud del cap de Creus (a Roses, Empuriabrava, Sant Pere Pescador o una altra població pròxima). "Encara no disposem d’un estudi tancat, però tant el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona com l’Observatori Intercol·legial de l’Aigua [del qual formen part les escoles d’enginyers i economistes] proposen aquesta dessalinitzadora per resoldre els problemes d’escassetat de la conca del riu Muga", va afirmar la consellera.

L’objectiu de la Generalitat és que el 2027 el 70% de l’aigua que se subministri no estigui lligada a les pluges. I per aconseguir-ho, a més de les dessalinitzadores, l’Executiu s’ha compromès a escurçar terminis d’algunes inversions ja previstes. La consellera confia en la tradició industrial i tecnològica de Catalunya: "No tenim res a envejar a altres zones del món que han aconseguit culminar aquesta transició hídrica i tenir l’aigua assegurada". Paneque va recordar que el canvi estructural causat per la crisi climàtica es mantindrà. "Les pluges d’estiu no ens poden portar a perdre de vista la situació", va advertir.