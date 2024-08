«Al Senat, ara, l’ambient no és agradable i això és una pena»

Consol Cantenys Arbolí (Figueres 1962) és funcionària de l'administració de justícia. Va ser alcaldessa de Vilafant pel PSC (2009-2023), presidenta del Consell Comarcal (2009-2011) i diputada provincial (2011-2019)

Com li ha anat el pas d’alcaldessa a senadora?

És molt interessant, tot i que aquest primer any hi ha hagut una consecució d’eleccions i hi havia un clima poc propici per poder fer coses i la crispació que hi ha a Madrid ho ha fet difícil. Ha sigut un primer any en què han passat moltes coses, moltíssimes, i hem pogut treballar amb la llei d’amnistia. Aprens moltíssim, però estic sorpresa pel poc tarannà negociador i pactista que hi hauria d’haver al Senat. Som allà representants del territori i hauríem de poder millorar totes aquelles lleis consensuades, mentre que aquest primer any ha sigut impossible. No té res a veure passar d’alcaldessa a senadora. El consistori és una escola fantàstica, on tothom hi hauria de passar. Tens la capacitat de liderar projectes i el contacte directe amb la gent, a mi, sempre m’ha agradat moltíssim. El Senat és un altre àmbit, que, per a mi, és interessant conèixer-lo, però, com a experiència, és interessant.

La política espanyola està tan convulsionada com se’ns diu?

Està crispada, perquè penso que el Partit Popular encara no ha admès que governi el Partit Socialista i, això, durant aquest primer any, en què hi ha hagut aquesta consecució d’eleccions, sempre ha estat a l’espera de que hi hagués un fracàs del PSOE perquè ells poguessin tornar a ostentar el poder del Govern. I això fa que, a vegades, es perdin fins i tot les formes. Aquest clima fa que no hi hagi un bon ambient parlamentari. Esperem que les coses se situïn i una temporada sense eleccions on les coses es puguin reconduir. L’ambient no és agradable i és una pena, perquè, al final, això no porta a res, més que al descrèdit de la política per la gent que encara hi té un interès.

Quines tasques porta, vostè, al Senat?

Nosaltres funcionem amb comissions de treball i, en funció de les comissions en què estàs, vas fent propostes. Soc la portaveu de la comissió de Funció Pública i, ara, estem treballant amb la nova llei de funció pública que està preparant el Govern. El ministre Escrivá la vol aprovar abans que s’acabi l’any. Aquesta llei és molt potent, ja que presenta una transformació de l’administració pública. Després, estic a la comissió de Justícia, com a vocal a la comissió d’Habitatge i Agenda Urbana, a la comissió d’Hisenda i a Treball. De feina, no ens en falta. Aquest primer any hem tingut plens gairebé totes les setmanes i et queda la sensació de dir que he après molt, perquè desconeixia l’àmbit parlamentari, però espero que, d’aquí en endavant, sigui més fructífera la feina.

A Madrid, hi ha tingut una bona predecessora, la seva filla Mireia Vehí, com a diputada de la CUP...

Sí, però ella és al Congrés dels Diputats, que és diferent del Senat. M’anava donant consells i ella ho va viure més intensament que jo. Hem compartit experiència, que sempre enriqueix.

Al Senat, comparteix espai amb un altre exalcalde altempordanès, Martí Sans...

Sí, compartim experiència els tres senadors per Girona, ja que el PSC va fer molt bon resultat. Nosaltres tenim grup propi, dins del PSOE, amb quinze senadors. La part humana també és molt interessant perquè coneixes una mica la realitat territorial de tot Espanya.

De la mateixa manera que es va posar en marxa l’ús del català al Congrés dels Diputats, al Senat s’hi pot parlar?

Al Senat, ja hi era. Ja s’hi pot parlar en català i la veritat és que s’utilitza bastant. Com a cambra territorial, ja tenia aquesta deferència. El què passa és que, si vols que els del Partit Popular t’escoltin, has de parlar en castellà, perquè t’entenen millor.

Al Govern de la Generalitat, després de catorze anys, el PSC hi torna a governar. Se sentiria amb forces de participar-hi, si la cridessin?

Estic encantada, després de catorze anys i, després d’haver viscut aquest temps amb governs que no eren socialistes, he pogut veure com de sols hem estat els ajuntaments per la inacció o per la falta de presa de decisions de molts governs respectius. Estic encantada de que, per fi, en Salvador Illa s’ho ha treballat moltíssim durant aquests anys i penso que serà un esplèndid president. Està fent un govern fantàstic i és una oportunitat increïble per a Catalunya, perquè hi hagi una etapa d’estabilitat. Jo estic al Senat i no he rebut cap oferta.

I aquesta nova funció li permet de mantenir els vincles amb l’Ajuntament de Vilafant?

Sí, tot i que tenim una activitat molt intensa al Senat, miro de tornar el dijous al vespre i, així, puc mantenir el vincle amb el nou Ajuntament. També estic al comissionat d’infraestructures que va fer l’Ajuntament de Figueres.

Quina anàlisi en fa d’aquest primer any de mandat de Montse De la Llave a l’alcaldia vilafantenca?

Molt bé, estic molt contenta. Decidir plegar d’una alcaldia, que estava molt consolidada, i que la persona del mateix partit pogués mantenir l’alcaldia és el màxim a què es pot aspirar. Més bé no ens podia anar.

Fa quasi dues dècades va decidir aparcar la tasca de funcionària de l’administració de Justícia i ha jugat tots els papers de l’auca. Què li va deixar millor record?

L’alcaldia és el que més m’ha motivat, allò que més m’agrada perquè pots ajudar a la gent i pots resoldre problemes que, a vegades, si no hi hagués voluntat política no podries dissenyar el millor per als teus ciutadans. Sí que he de dir que la presidència del Consell Comarcal em va donar una visió de comarca que, a l’hora de gestionar el municipi, t’ajuda molt, perquè et posa al davant realitats molt diferents.

I vostè va aconseguir un acostament entre Vilafant i Figueres...

Nosaltres vam obrir un camí de col·laboració perquè tenim serveis conjunts. Tenim a sobre de la taula temes flagrants, que necessiten una entesa intensíssima, com és l’estació de l’alta velocitat i cosir la trama urbana. Això fa que la relació hagi de ser excel·lent amb un pla d’igualtat.