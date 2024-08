Milers d’articles falsificats en dues botigues de la Jonquera amb treballadors sense papers

Un operatiu conjunt entre la Policia Local de la Jonquera, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra va permetre decomissar prop d’un miler d’articles falsificats, amb un valor al mercat de gairebé 225.000 euros. El registre dels establiments es va fer aquest dimecres i els agents també van comprovar que els responsables dels negocis tenien treballadors sense regularitzar i també es van trobar petites quantitats de droga en tots dos establiments. Es tracta de dues botigues del barri del Pertús, just al punt fronterer amb la Catalunya del Nord. Arran dels fets es van acabar aixecant sis denúncies als responsables dels negocis.

En concret, dues van ser per un presumpte delicte contra la propietat industrial, dues més per tenir treballadors sense regularitzar i les altres dues per tinença de substàncies estupefaents. Des de l’Ajuntament de la Jonquera celebren aquesta actuació conjunta i destaquen la bona coordinació dels diferents cossos policials que treballen a la localitat fronterera.