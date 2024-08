Vilanant posa en marxa la visita a l’antiga rectoria

Aquest dimarts 27 d’agost va tenir lloc la trobada «Vilanant, una llegenda, un misteri i una troballa inquietant», que va començar a les vuit del vespre a la pista esportiva de davant de l’escola, amb la presència del forense Narcís Bardalet i la periodista Tura Soler. Tot seguit, faran una visita teatralitzada pel nucli antic, a càrrec de Terramar. La trobada estava programada pel dimecres 14 d’agost, però el mal temps va fer suspendre l’acte.

Amb el lema Videte, vigilate et orate (Mira, vigila i resa), tindrà lloc la presentació d’un relat que parteix de la troballa, el 2021, d’uns ossos sota l’escala de l’antiga rectoria del poble. La història, presentada en forma de llegenda i de ruta, és obra d’Isabel Guzmán Ivars i ha estat il·lustrada per l’artista Leonard Beard.

L’origen dels fets es remunten ara fa tres anys, quan s’estava rehabilitant l’edifici per ubicar-hi l’ajuntament i altres dependències. «El 3 de desembre de l’any 2021 va ser quan hi vam fer la troballa, però fins ara ho hem volgut portar amb discreció», explica l’alcaldessa, Anna Palet.

La incògnita, malgrat tot, continua planant sobre Vilanant. «Veurem si ens poden retornar els ossos», afirma Palet. Aquesta seria una manera de fomentar visites turístiques, ara que ha canviat la forma de desplaçar-se de la gent pel territori. «Hem pensat tres rutes turístiques que poden ser d’interès per a la gent del poble, de la comarca i per als visitants que ens venen de fora. No som un poble turístic ni tenim recursos turístics, però la mateixa essència del nostre poble és un reclam turístic. Si el potenciem, encara pot agradar més», diu Palet, la qual avança que estan treballant en tres recorreguts de senderisme on s’entrellacin l’esport, la cultura, la història i el medi ambient, i el paisatge.