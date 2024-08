«La vida una mica més guarnida és bona per transmetre emocions»

La Ludwig Band es descriu com el segon millor grup d’Espolla i aterraran a la plaça de la Palmera de Figueres el pròxim 30 d’agost per presentar ‘Gràcies per venir’ a l’Acústica.

Com van ser els seus inicis en el món de la música?

Nosaltres som amics de tota la vida i vam aprendre a tocar la guitarra a la vegada. Havíem tingut diferents grups i al final la Ludwig és el grup que va reeixir. El vam fundar l'Andreu i jo una temporada que estàvem els dos vivint a Espolla. Convidàvem els nostres amics a passar uns dies a Espolla amb nosaltres i vam muntar el nostre primer estudi allà. Per això sempre diem que la Ludwig va néixer a Espolla.

I d'això ja fa uns set anys, no?

Diria que sí, passa molt de pressa el temps. Potser ja feia molt temps que havíem començat. El 2018 vam treure una maqueta i després vam sortir al món públic durant la pandèmia que va ser quan vam treure el primer llarg i el single 'Te'n recordes?'. Aleshores vam entrar a Indian Runners, l'associació cultural amb la qual vam treballar molt temps i que feia de discogràfica.

«Ens sentim molt orgullosos i contents perquè hem sabut convertir en realitat moltes de les idees que teníem»

I ara han tret el tercer treball 'Gràcies per venir'. Com descriuria aquest disc?

El 'Gràcies per venir' és el tercer llarg perquè entremig n'hem tret de curts . Normalment, anàvem a l'estudi, ens passàvem allà el temps que volíem i els discos eren eterns. Aquest últim l'hem gravat molt més ràpid, en un parell de mesos i ens vam plantejar com volíem que sonés, com havíem de fer-ho... I en això ens sentim molt orgullosos i contents perquè hem sabut convertir en realitat moltes de les idees que teníem. Aquest és un disc molt més pop que els altres. Nosaltres fèiem folk, folk rock, i ara hem fet una cosa una miqueta més comercial, en el bon sentit de la paraula.

Però continuen mantenint una sonoritat ben reconeixible. Creu que aquest fet els ha jugat a favor?

Tots els grups o cantautors que els vagi bé han de tenir un element distintiu. Ara hi ha molts grups que tenen unes personalitats molt fortes, uns sons molt únics i molt fàcils de reconèixer. Suposo que també ens passa i ho considero una virtut. Has d'oferir una cosa diferent, has de fer una cosa que els altres no facin per poder distingir-te de la multitud. I ho tenim, i ens surt bastant natural.

I això ho reflecteixen en els seus directes.

Després de tants anys i concerts, seguim a l'escenari i ho gaudim, la gent ho veu i també ho gaudeix amb nosaltres. El nostre segell és saber fer participar el públic de la nostra màgia i això és bonic perquè es creen uns ambients especials. Vam fer aquest grup perquè ens agradava tocar junts i perquè jo escrivia cançons i tenia uns amics que eren molt bons músics i que els agradaven molt les cançons que feia. Tocàvem i toquem per passar-nos-ho bé.

El nom de 'Gràcies per venir' prové d'un vers de la cançó 'Has Tornat a venir, Judes'. Per què van escollir justament aquest vers?

És una interpel·lació directa. Al final estàvem triant un disc, l'estàvem presentant al gran públic i era una frase que servia per donar un missatge de benvinguda i agraïment a la gent que venia a escoltar-nos i això ens va agradar. A més, la cançó també era una de les nostres preferides, no la vam de treure com a single, i així també li donem un valor extra.

Una de les cançons destacades és 'Manela o no vull currar per vostè'. D'on sorgeix?

Fa un parell d'anys passejava per Espolla un matí, i se'm va acudir la rima de la tornada. Vaig fer moltes versions i moltes estrofes sobre molts personatges que passaven per aquest bar. La història és tot el que passa, com totes les històries secundàries que travessen l'estiu i una feina precària d'estiu, com tots hem tingut. La meva durant molts anys va ser aquesta, no a ca la Manela, però sí a altres restaurants de l'Empordà.

Aquesta proximitat potser és una de les trets característics de La Ludwig Band.

Intentem també que hi hagi una mica de tot. Hi ha d'haver una part de realitat que la gent entengui i comprengui, perquè al final ens dediquem a connectar. Però també una mica de fabulació, ja que crec que la vida una mica més guarnida és una bona manera per transmetre emocions que al final és al que ens dediquem.

Hi ha un altre tema que es diu 'Guanyar', que explica la gimcana d'un cantant que busca ser una estrella de rock. El que explica és una situació amb la qual s’han trobat?

No revelaré avui amb qui em vaig inspirar per fer aquesta cançó. Tot són coses que han passat o ens han explicat o hem vist, parlo una mica sobre tot el món més fosc i més terrorífic de la música, la part més oculta i que ningú ho veu. Hi ha molta gent que ho sap, crec que s'està fent bona pedagogia amb això i s'està entenent que el món de la música no és un món que tot és bonic. En general, d'aquestes coses està bé que ens esforcem una mica, que s'expliqui tota aquesta història.

Què els inspira a l'hora de fer una cançó o un disc?

En general altres cançons i altres discos. No t'enganyaré. Jo escolto música i tinc idees perquè crec que ens passa una mica a tots igual. El més divertit i el més emocionant de la meva feina és això, tenir una idea que se m'acudeixi una història o alguna cosa per dir o una broma i haver-li de posar música i haver-li de posar rima i ritme i és emocionant veure com de mica en mica les peces van encaixant. Però no és tant que m'inspiri alguna cosa, jo componc per gust, no per necessitat. La inspiració ja la trobaré perquè el millor és el procés de crear.

El dia 30 d'aquest mes els podrem escoltar a l’Acústica de Figueres. Com serà aquest concert?

Fa dos anys vam actuar a la plaça Catalunya i ara anem a la Palmera, un escenari més petit, però és el meu preferit. Jo espero que el concert sigui genial, allà tindrem molts amics i coneguts, i això fa il·lusió. Ens hem criat musicalment amb els concerts a l'Acústica i a les barraques de Santa Creu. A més, l'Andreu i el Quim de petits anaven a l'Acústica i somiaven i feien broma que un dia tocarien allà, i aquí estem.

Sobre la cançó 'S'ha mort l'home més vell d'Espolla'. És un dels temes pel qual molts us han conegut?

La cançó i el premi Enderrock ens van salvar una mica el disc ‘La mateixa sort’. El tema tenia una força superior a nosaltres. Era la que més agradava i la gent la descobria allà mateix. Té ànima, té vida, és bonica i carinyosa, tothom l'entén, i tothom té ganes de cantar la tornada perquè és una festa.