Finalitzen les obres de l'àrea d’espais verds connectats a l’entorn del cementiri de Roses

Roses ha finalitzat les obres del projecte que ha transformat l’entorn del cementiri municipal en una gran zona verda contínua de més de 4.000 m2. El manteniment de l’olivar existent, potenciant-lo amb la plantació de nou arbrat, la creació d’una rambla verda al carrer Pere III i la instal·lació de bancs i zones d’estada per al descans de vianants i veïns, han completat el projecte, que ha comptat amb un pressupost de 373.924 euros.

Per una banda, el carrer Camí del Cementiri ha incorporat una vorera amb murs-bancs que fa la funció de passeig i que transcorre fins a connectar i integrar-se amb l’olivar existent en la confluència amb el carrer Josep Irla. La zona verda de l’olivar s’ha potenciat amb la plantació de nou arbrat que, sumat a la trentena d’oliveres existents anteriorment, creen un gran parc on també s’han instal·lat bancs per crear punts d’estada i descans.

Un altre espai transformat ha estat el del carrer Pere III, on s’ha creat un passeig amb arbrat nou i bancs a mode de rambla, que ofereix una agradable connexió amb la zona esportiva del municipi. Per últim, la vorera que transcorre al llarg del mur del cementiri per la carretera del Mas Oliva, s’ha eixamplat per facilitar el pas de vianants i ha incorporat parterres, arbres i bancs, integrant-la així amb la resta de zones verdes creades. En la tria d’espècies s’ha tingut en compte l’adaptació dels arbres al clima de la zona, la salubritat de les diferents espècies i que aquestes requereixin un baix consum d’aigua.