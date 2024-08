Estiu sense aigua de rec a la plana de l’Empordà

Quan arriba a la plana de l’Empordà, la Muga és un riu enclotat, acorralat, domesticat, sotmès. A banda i banda, un mur de salzes i freixes tapen les seves aigües de qualsevol mirada. El riu no es veu d’enlloc, excepte des dels ponts que el creuen. Només qui és capaç de relacionar l’arbrat que emergeix d’entre els camps agrícoles, sap que per allà passa un curs d’aigua.

La construcció del Pantà de Boadella-Darnius va acabar amb la força i l’antiga vitalitat anàrquica del que era un riu típicament Mediterrani, que combinava violentes avingudes -que causaven greus desperfectes i, fins i tot, morts- amb períodes estiuencs on desapareixia i s’amagava sota terra l’aigua que hi circulava.

«La Muga, avui en dia, és un riu en cadira de rodes», afirma Lluís Benejam, biòleg, especialista en cursos fluvials a la Universitat de Vic. «No és lliure; està estancat». I s’explica: «Un riu que no està represat flueix lliurement. Un dia circula per un lloc, al cap de dos mesos per un altre i després fa un forat molt gran en un punt. O sigui; es mou i els sediments i la vegetació dels seus voltants són molt més irregulars».

L’obra de la presa va portar el desenvolupament econòmic aigües avall. La plana de l’Empordà, fins llavors dominada per l’agricultura de secà, es va convertir en un verger de regadius, alimentat per l’aigua que corria abundant a través de la infraestructura de canals que ressegueix els camps i pobles de les terres baixes. I sense les avingudes i gràcies a l’aterrament de part dels aiguamolls, es va construir Empuriabrava, far del turisme de masses a la comarca.

"Els pagesos ja portem tres anys amb restriccions i aquest estiu és el pitjor; no ens arribarà ni una gota des del pantà" Antoni Quitana — Vicepresident de la Comunitat de regants del marge dret de la Muga

Avui, mig segle després, aquells somnis de modernitat ja no llueixen tant. El creixement econòmic basat en el turisme està lluny de generar consensos. I el canvi climàtic, en forma de tres anys seguits de sequera, posa en perill la continuïtat del model agrícola basat en l’abundància hídrica i que té com a símbol el cultiu del blat de moro amb rec a manta, la cultura amb un major retorn econòmic que, alhora, necessita més aigua per créixer.

Cada any, abans de l’arribada de l’estiu es realitza la Comissió de Desembassament del Pantà de Boadella-Darnius. És una reunió que es fa a Barcelona, a la seu de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que sota la seva direcció agrupa el conjunt d’actors involucrats en el repartiment de l’aigua emmagatzemada en el Pantà. A més de l’ACA, hi trobem reunits el Departament d’Agricultura, FISERSA, el Consorci d’Aigües de la Costa Brava, els ecologistes de la IAEDEN, la Unió de Pagesos, els Joves Agricultors i Ramaders i les comunitats de regants del marge dret i esquerre del riu Muga, que agrupen els interessos dels pagesos de la plana. En aquesta reunió es decideix com es reparteix l’aigua disponible; quina es destina a l’ús de boca, quina al rec agrícola i quina es deixa córrer per la Muga, per tal de mantenir el seu cabal ecològic i pugui continuar essent un riu fins a la seva desembocadura al cantó d’Empuriabrava.

A aquestes reunions hi acudeix Antoni Quintana, pagès, masover de l’imposant Mas Sant Pau de la Calçada i, alhora, vicepresident de la Comunitat de regants del marge dret de la Muga. «Durant els darrers anys les comissions de desembassament han sigut dramàtiques», afirma. «No hi ha aigua. Nosaltres ja portem tres anys amb restriccions i aquest estiu és el pitjor; no ens arribarà ni una gota des del pantà». La causa; tot i les pluges d’aquesta primavera i inici d’estiu, el pantà no ha arribat a emplenar el 25% de la seva capacitat, límit a partir del qual les comunitats de regants dels marges dret i esquerre poden rebre aigua.

Amb aquest, són 4 anys de restriccions d’aigua, de treball i molts diners perduts. Temps suficient perquè l’amargura creixi dins del pit de l’Antoni Quintana: «Jo vaig a les oficines de l’ACA de Barcelona tres cops per setmana i els dic les coses pel seu nom. Es parlava de fer dessalinitzadores a la costa, però com ha plogut una mica ja no se’n parla. No faran res. Contínuament t’estan dient coses, és molt trist. No sé què menjaran el dia de demà».

Entre la pagesia hi ha un sentiment de greuge molt estès, les protestes i els talls de carretera dels darrers mesos el posen de manifest. Aquest sentiment d’injustícia també arriba a la qüestió de com es reparteix l’aigua del pantà.

«Fa trenta anys se’ns va concedir 8,4 Hm³ d’aigua a la Comunitat de regants del marge dret i ara no se’ns respecta», afirma Joan Fayet, pagès de Vilabertran. «No estic en contra dels hotels, però algun hotel a Roses ha tancat 10 habitacions per estalviar aigua? L’administració ha de fer alguna cosa perquè nosaltres, la pagesia, tampoc ens quedem sense aigua, ja són massa anys de restriccions».

Però no té gaires esperances, en Joan Fayet pensa que els pagesos són els últims de la fila: «Potser perquè no donem gaires vots. Deuen considerar que paguem pocs impostos. No tenim cap pes. Els polítics parlen bé de nosaltres quan hi ha campanya política i després no se’n recorden més. I som mesells i aguantem. Si no fóssim mesells, plegaríem tots».

En Joan Fayet té seixanta-nou anys i encara aguanta: «És un ofici que t’agrada i continues». Però al seu voltant gairebé tothom ha plegat. «En aquesta zona, fa trenta anys érem 30 o 40 pagesos, ara només en quedem 4 o 5». El seu cas il·lustra a la perfecció el que ha passat durant les darreres dècades a la comarca, al país, a Europa, a tot arreu. De com, a poc a poc, s’ha anat desmantellant el teixit agrícola en un procés que desemboca en la concentració de les explotacions.

Sota els coberts que hi ha al cantó del Mas on viu en Joan Fayet hi ha 8 tractors i la maquinària necessària per fer qualsevol treball en els camps de la zona; des de remenar la terra a planejar-la, des de sembrar i segar la collita a embalar-la. És un gran capital, molt més important que la propietat de terres: «Jo treballo unes 100 hectàrees, tot i que de propietat només en tinc 3; la resta les arrendo». La terra ha perdut valor, el que importa és la capacitat de treure-li rendiment, i al camp la productivitat depèn de la maquinària -i de l’aigua-.

"Es parlava de fer dessalinitzadores a la costa, però com ha plogut una mica ja no se’n parla. No faran res". Antoni Quintana — Vicepresident de la Comuinitat del marge dret de la Muga

Des que va pujar al seu primer tractor, a 17 anys, per treballar assalariat, fins al dia d’avui, el camí d’en Joan Fayet ha sigut llarg i sempre en trajectòria ascendent, de creixement continu: «Abans un pagès amb 50 vessanes (12 hectàrees) podia viure; avui, tens 100 hectàrees i tens treballs a viure», afirma, i remata: «O vas creixent i et vas fent gros i vas entrant en aquest món i en aquesta bola que no pots parar, o no pots viure. Els marges de benefici han baixat molt. I sí, la gent ha plegat, costa molt seguir això».

No hi ha gaire secret per mantenir-se; treball dur, visites al banc i un xic de sort amb les inversions: «A casa meva els crèdits s’han tocat sempre. Amb un crèdit pagava l’anterior i així anava tirant», fins un parell d’anys abans de jubilar-se que va eixugar el darrer préstec: «Ho tenia clar, quan em jubilés, no tindria deutes amb el banc». Avui segueix perquè li agrada treballar, i també per l’empenta de l’únic treballador que li queda: «És molt bo». Les seves dues filles no continuaran amb l’explotació. El declivi de la pagesia continuarà.

Per la corda fluixa

De la mateixa generació que les filles d’en Joan Fayet és la Roser Vila. És la pubilla de Can Vila, una de les últimes nissagues d’hortolans de Vilabertran que resisteix, i està al capdavant de l’empresa. Els seus pares l’ajuden tot i que, amb els anys, s’estan fent grans. Treballa els set dies de la setmana, cuidant l’horta i anant a vendre les verdures produïdes al mercat de Figueres, els dimarts, els dijous i els dissabtes. «La meva vida és aquesta, estar treballant sempre. És un sacrifici molt gran», diu.

L’horta de Vilabertran i el mercat de Figueres estan lligats per vasos comunicants. Alhora que el nombre de pagesos anava minvant, els buits que deixaven a la plaça del Gra els han anat ocupant revenedors que compren el seu genero a majoristes. Els pocs hortolans que encara queden, com la Roser Vila, tenen feina per competir amb els preus que corren, que són el reflex local d’un mercat globalitzat.

La Roser Vila està empipada i, tot i que té tota una vida pel davant, té nostàlgia d’un passat que mai tornarà: «Encara recordo els meus avis, que anaven a mercat amb un tractor i un carro i a mi em carregaven a sobre. Tota aquella gent de Vilabertran que anava a vendre s’ha mort o està jubilada i els seus fills no han continuat. Llavors la qualitat de la verdura es valorava, però ara es valora el preu, i els revenedors ho rebenten tot per quatre duros».

Canals obsolets

Poca aigua, manca de relleu generacional, competència internacional, model agrícola. Són moltes les variables que dificulten l’esdevenir de l’agricultura a la plana empordanesa. Al còctel explosiu, cal afegir-hi un tema que es ve parlant des de fa molts anys, la renovació de la infraestructura de canals de rec que distribueix l’aigua provinent del pantà entre els agricultors de la plana.

Tot i que durant aquest estiu no hi circula ni hi circularà cap gota, la vellesa de la infraestructura -de més de cinquanta anys- exigeix mesures d’adequació al present. La gran part dels canals passa a cel obert, i està sotmesa a l’esdevenir d’imprevistos i l’erosió dels elements.

Rafael Guerrero és el guarda i encarregat del manteniment de la Comunitat de regants del marge dret de la Muga i coneix els més de 40 km de canals sota la seva cura a la perfecció. Explica el seu treball: «L’aigua cada cop és més preciosa, i la meva missió és garantir que litre que surti del pantà sigui un litre que es destini al rec». I afegeix: «Haig d’evitar que hi hagi pèrdues i garantir que l’aigua pugui circular fluidament».

El seu treball està ple d’entrebancs. Al llarg dels anys que treballa ha hagut de treure senglars afogats de dins dels canals, reparar les canalitzacions després d’un accident de cotxe o, fins i tot, s’ha trobat matalassos obstruint el flux. Són moltes les incidències que ha hagut de fer front, però durant aquesta atípica campanya estiuenca de rec sense aigua, el seu treball es redueix a les tasques de manteniment.

Possibles futurs

Tant l’Administració, com les comunitats de regants, la del marge dret i la del marge esquerre de la Muga, coincideixen en la ineficiència de l’actual infraestructura, amb pèrdues d’aigua importants, i la necessitat de modernització. Fruit d’aquesta confluència, avança el projecte, encara verd, i en fase d’estudi, de soterrar la xarxa de canals perquè l’aigua que hi circuli ho faci a pressió.

L’objectiu de l’obra és acabar amb les fuites i el rec a manta. Aquesta modalitat de rec consisteix en negar una parcel·la a partir d’una font d’aigua provinent dels canals. Està associada al cultiu del blat de moro i per dur-la a terme es necessita molta aigua. Es vol substituir el rec a manta pel rec a través d’aspersors aeris a pressió, sobre el paper més eficients pel que fa al consum hídric.

L’estigmatització del rec a manta per molts no té raó de ser. Joan Fayet, agricultor, argumenta: «L’aigua que utilitzem per regar a manta no la llencem. Una mica se’n va per produir i amb la que sobra s’emplenen els pous. No ens l’emportem pas a casa l’aigua, s’infiltra en el terreny». Toni Quintana afegeix: «Hi ha zones que si se li treu el rec a manta, com a la cua de la Muga, l’aigua de mar pujarà més de pressa i dels pous sortirà aigua salada».

Pels ecologistes de la IAEDEN, el rec a manta i el blat de moro són símbols de la desmesura en l’ús de recursos naturals destinats als processos productius, en aquest cas, agrícoles. Arnau Lagresa és el portaveu de l’entitat: «L’aigua és un bé que, cada cop, escasseja més. És imprescindible modernitzar el sistema de rec, per avançar en eficiència del seu l’ús, alhora que es fomenten cultius amb una menor necessitat hídrica».

Conscient de la minva en l’accés a l’aigua, Joan Fayet coincideix amb els ecologistes: «Aquest nou projecte de regadiu és molt necessari perquè el jovent tiri endavant, sense el projecte aquí no hi ha futur amb l’agricultura». I explica la seva visió: «Potser amb el gota a gota i els aspersors podrem fer algun canvi de cultiu, i fer pomeres o alguna fruita que surti, que demani menys aigua i sigui rendible».

El que està en joc és el futur de l’agricultura a la plana de l’Empordà, una pràctica que ha modelat el paisatge i la manera de ser dels pobles, tot i que cada cap quedin menys agricultors. Arnau Lagresa, de la IAEDEN, diu: «No ens podem permetre perdre cap pagès. Cal que, a nivell de país, fem un pla de transició agrícola cap a l’eficiència i la sobirania alimentària. És la Generalitat que l’ha d’impulsar, ha d’ajudar al pagès perquè si el mercat no el recompensa, el seu negoci continuí a ser rendible».

