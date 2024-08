Detenen dos homes a Empuriabrava per robar en sis supermercats de la zona

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses van detenir a Castelló d’Empúries el dia 23 d’agost dos homes, de 25 i 32 anys, com a presumptes autors d’un delicte de furt.

Els fets es remunten el mateix dia de la detenció quan agents d’aquesta comissaria es trobaven fent patrullatge preventiu per l’avinguda Tramuntana d'Empuriabrava, i van escoltar diferents sorolls de clàxons de vehicles que els alertaven d’un cotxe que circulava en direcció contrària per la mateixa via. Els agents van aturar el turisme a la rotonda de la C-260 a la sortida del municipi, van identificar els dos ocupants i van comprovar que tenien varis antecedents de furts.

Els mossos van escorcollar el cotxe i van comprovar que a l’interior del maleter hi havia moltes bosses de plàstic plenes de productes alimentaris de diferents establiments de la zona i al demanar-los que acreditessin la procedència no disposaven de cap tiquet de compra.

Després es va comprovar que tots els objectes eren robats, concretament de sis supermercats de les poblacions de Roses i Castelló d’Empúries, i el valor de tots ells ascendia a 4.154 euros. Finalment els agents van detenir els dos autors, amb nombrosos antecedents policials per fets similars i els productes es van retornar als seus legítims propietaris.

Els detinguts van passar el darrer 26 d’agost a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.