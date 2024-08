Figueres posa en valor la figa i la cuina de l'Empordà amb la campanya Enfiga't

Figueres tornarà a celebrar, del 9 al 22 de setembre, la campanya gastronòmica Enfiga’t per posar en valor la figa i la cuina de l’Alt Empordà. Hi participaran una vintena de restaurants figuerencs i de la resta de la comarca que oferiran tapa, plat, postres o menú amb la figa com a producte principal. Aquest fruit té una rellevància i relació històrica, gastronòmica i cultural amb la ciutat.

La finalitat d’aquesta acció és la de promocionar la gastronomia de l’Empordà i de la ciutat a través del producte i del talent culinari i creatiu dels restaurants. La proposta a oferir és lliure per part de cada establiment, tant en preu com en format, tot i que és indispensable que la figa sigui protagonista en cadascuna de les propostes que es presentin.

El dissabte 14 de setembre a les 11 del matí hi haurà un showcooking a la plaça Catalunya de la mà del col·lectiu gastronòmic de La Cuina del Vent, el grup de professionals i establiments gastronòmics que tenen per objectiu promocionar la terra, la cuina, la cultura i la tradició de l'Empordà, amb la participació d’un establiment associat a Comerç Figueres Associació.

Aquesta iniciativa està organitzada per Comerç Figueres Associació i el col·lectiu La Cuina del Vent –amb el suport de l'Associació d'Empresaris d'Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà-, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres.