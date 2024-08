Les comarques gironines registren més de 20.000 llicències d'armes, la majoria de cacera

A les comarques de Girona hi ha 20.130 llicències i autoritzacions d’armes de foc. Unes llicències que van patir un increment de l’1,07% durant l’any passat respecte al 2022 (19.916), segons dades de l’Anuari Estadístic del Ministeri de l’Interior corresponent al 2023.

Cal destacar que de les 20.130 armes, la gran majoria estan destinades a la caça. Concretament n’hi ha 11.371 que corresponen a escopetes i altres armes de foc llargues d’ànima llisa amb punxó d’escopeta de caça, armes de foc llargues ratllades per a tir esportiu del cal·libre 5,56 o armes d’aire o un altre gas comprimit, ballestes i armes per llançar caps. També hi ha 6.147 permisos que són per a armes de foc ratllades, utilitzades per a caça major. Mentre que 523 són llicències que permeten la tinença i ús d’armes llargues i curtes d’avantcàrrega, revòlvers i pistoles i armes antigues. També és interessant veure com hi ha 121 de les armes que són històriques o antigues, de col·leccionista.

Dels 50 als 69 anys

Prop de la meitat de les llicències d’armes corresponen a persones que tenen entre els 50 i els 69 anys (9.654). A destacar que els que tenen entre 60 i 69 anys és la franja d’edat que compta amb més llicències (5.314) i la segueix la que correspon al tram de 50 a 59 anys (4.340). En tercer lloc encara hi ha gent d’edat més avançada (3.504).

Aquesta de fet és la imatge que sovint es veia a les subhastes d’armes que es feien a la comandància de la Guàrdia Civil de Girona. Hi havia sobretot homes, d’edat avançada. Molts d’ells que es dedicaven a la caça o bé, eren col·leccionistes. De la resta de franges d’edat a qui s’s’atorguen llicències n’hi ha que si bé són residuals però també en tenen, n’hi ha 72 a menors d’edat (14 a 17 anys) i se’n van autoritzar 1.087 a persones d’entre els 18 i 29 anys.

Última subhasta, fa dos anys

L’última subhasta d’armes de la Guàrdia Civil a Girona es va fer el juny de l’any 2022. S’hi va presentar un arsenal està format per 770 peces i els preus de sortida -fixats pels propietaris- que van anar entre dels 20 i els 1.500 euros. La Guàrdia Civil va adjudicar 85 de les 770 armes. La peça de l’arsenal que es va comprar per un preu més alt va ser una escopeta que va sortir per 2.003 euros. En total, s’ha adjudicat un 12% de l’arsenal.

Aquesta va ser l’última subhasta que també va posar punt final a una tradició d’anys per a molts caçadors i col·leccionistes d’armes, que intentaven aconseguir una arma a bon preu. Aquesta última licitació va ser una de les més concorregudes.

Més de 3.900 a destruir

A partir d’aquest canvi legislatiu, quan un particular porta l’arma a la Guàrdia Civil, té un any per fer-ne la transmissió o si no serà destruïda un cop quedi dipositada a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de Girona.

Precisament l’any passat es van destruir de manera irreversible 3.902 armes. Més del doble de l’any anterior. En total se’n van destruir 3.902 per contra de les 1.536 del 2022. A destacar que la majoria (2.171) van ser escopetes i altres armes de foc llargues d’ànima llisa amb punxó d’escopeta de caça, armes de foc llargues ratllades per a tir esportiu, entre altres.

Aquestes eliminacions es fan sota diversos pretextos: el titular hagi dipositat les armes expressament amb aquesta finalitat; ha transcorregut el termini d’un any des del seu dipòsit sense que el propietari de l’arma li hagi donat alguna de les destinacions previstes legalment, quan estigués dipositada a disposició del seu titular o els hereus; per haver passat dos anys del dipòsit realitzat per una persona jurídica; o bé perquè va ser ordenat per una autoritat judicial o administrativa.