Torroella de Fluvià amplia el patrimoni municipal amb el Mas Sastre

L’Ajuntament de Torroella de Fluvià ha adquirit el Mas Sastre (Can Pageset), ampliant el patrimoni municipal. «En aquest espai, que ocupa dues cases, hi volem encabir el Museu d’eines de ferrer i el Museu del Pagès, perquè sigui en un lloc únic del poble», ha explicat l’alcalde de Torroella de Fluvià, Pere Moradell, segons el qual «quan hi entrem a dins farem la distribució».

En aquest immoble, del segle XVIII, hi haurà, també, alguna sala gran per a l’ús de les entitats del poble. «Hem fet l’adquisició, mentre que, ara, hem de buscar els fons per a restaurar la casa», continua indicant el batlle torroellenc, apuntant que aquest procés pot durar uns quants anys.

Moradell també explica la possibilitat que hi ha de trasllar-hi el futur ajuntament de Torroella d’aquí a uns anys, «ja que tindria més categoria que l’actual».

Can Pageset va acollir, als anys vuitanta del segle passat, el mercat de productes agraris de Can Pageset, on hi anaven a comprar els veïns i veïnes de Torroella els dissabtes a la tarda.