Professionals sanitaris de l’Alt Empordà investiguen els beneficis del mar per a la salut i el benestar emocional

Un grup de professionals sanitaris de l’Alt Empordà ha iniciat una investigació per determinar quins són els beneficis del mar per a la salut i el benestar emocional dels pacients de la zona. El projecte el desenvolupen conjuntament les ABS de l’Escala, Llançà i Roses i l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà (FSE). L’estudi ha estat aprovat recentment per la Comissió de Recerca de la FSE i té com a objectiu conèixer millor la relació entre l’estat de salut i l’activitat entorn del mar.

Questionari

Per participar, els professionals sanitaris conviden tothom a respondre un qüestionari que es troba a les instal·lacions municipals dels pobles, a les platges i als Centres d’Atenció Primària de les ABS de l’Escala, Llançà i Roses. El qüestionari estarà disponible fins al 30 de setembre.

Aquesta acció s’emmarca en el Programa de Prescripció Social i Salut. Aquest enfocament busca oferir alternatives a la medicalització dels problemes quotidians, especialment per a aquelles persones que no obtenen un benefici significatiu de la medicina convencional. S’estima que el 20% de les consultes a l’atenció primària estan relacionades amb el malestar emocional o la salut mental.