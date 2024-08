Víctor Puga, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana

Sílvia Paneque, que ocupa la cartera de Territori, Transició Ecològica i Habitatge i, a més, és la portaveu del govern que encapçala Salvador Illa, tindrà com a secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana l’exalcalde socialista de l’Escala Víctor Puga, que a les darreres eleccions autonòmiques va anar a les llistes com a número 2 per Girona.

L’àrea de la qual s’encarrega Puga, que actualment tenia una plaça als serveis jurídics de Renfe, té tres direccions generals: Territori, Urbanisme i Arquitectura; Alta muntanya i Litoral.

Nascut a Girona el 1972, el socialista és llicenciat en dret per la Universitat de Girona, té un màster en Alta Funció Pública a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i ha cursat postgraus en Urbanisme a la Universitat de Girona i en Direcció d’Empreses a la Universitat Pompeu Fabra. A més, és advocat i ha treballat també en diversos llocs de responsabilitat, tant a l’empresa privada com a l’administració pública.

Pel que fa a la trajectòria professional, entre el 2005 i el 2007 va treballar com a adjunt a la direcció i gerència de l’Associació d’Empresaris Surers de Catalunya i de l’Institut Català del Suro. Del juliol del 2008 al febrer del 2009 va ser secretari/interventor accidental a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, i del febrer del 2009 al setembre del 2011, TAG a l’empresa pública Semega. Entre 2019 i 2021 va ser vicepresident tercer del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

El gironí va deixar clares les seves prioritats d’inversió a les comarques gironines abans de les eleccions: «La construcció del nou Hospital Josep Trueta a Girona i la de les variants de Les Preses i Olot», van ser de les més destacades.