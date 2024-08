Quatre dotacions dels Bombers treballen per extingir un incendi a la deixalleria de Roses

Quatre dotacions dels Bombers treballen aquest dissabte per extingir un incendi que es va declarar divendres al vespre a la deixalleria de Roses (Alt Empordà). El cos va rebre l'avís als volts de les onze de la nit i va activar un total de deu dotacions per apagar-lo. El foc crema restes vegetals i no es tem que pugui suposar cap risc.