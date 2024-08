Troben 4 cigonyes mortes per electrocució en cinc dies a l'Empordà i més de 70 a tota la província

Més de 70 cigonyes, 4 a l'Alt Empordpà, han aparegut mortes per electrocució a les comarques gironines en només cinc dies. Aquesta dada l'han extret els col·lectius ambientals gràcies a la col·laboració ciutadana i a més, extrapolen que la xifra d'aquest episodi podria assolir la xifra de 463 exemplars morts.

Lens entitats naturalistes i ecologistes (Associació de Naturalistes de Girona, IAEDEN-Salvem l’Empordà, El Meandre, Grup de Natura Sterna i Ecologistes de Catalunya (EdC)) calculen que entre dissabte 17 i dimecres 21 d’agost es van aturar, com a mínim, uns 300 exemplars al llarg de tot el nucli urbà de Girona, i centenars més a les comarques adjacents.

Davant la situació viscuda amb aquestes més de 70 cigonyes mortes, entitats naturalistes i ecologistes de comarques gironines demanen al nou govern de la Generalitat que actuï de forma ràpida i li reclamen que exigeixi a l’empresa encarregada del subministrament elèctric el compliment de la normativa envers l’aplicació de mesures de protecció de les torres elèctriques i evitar així la mort de més aus protegides.

Aquesta segona quinzena d’agost, diversos grups de centenars de cigonyes blanques (Ciconia ciconia), unes aus protegides per Directives europees, la Llei 42/2007 de patrimoni natural i de la biodiversitat estatal i el recentment aprovat Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya, van arribar a la ciutat de Girona i altres indrets de les comarques gironines com la Garrotxa, l’Alt Empordà i la Selva per fer una aturada en el seu llarg viatge migratori cap a l'Àfrica (on troben suficient aliment per passar l'hivern). Els llocs que trien per fer el descans són punts elevats, sovint propers a zones urbanes, com ara teulades, campanars o grues, però també les torres de les línies elèctriques.

El Gironès i la Garrotxa, zones més castigades

Pel que fa a les zones on van aparèixer les aus mortes- hi ha 37 exemplars de cigonya blanca morts enrampats sota de torres elèctriques al Gironès, entre la zona de Domeny i Sant Gregori, 24 a la Vall d’en Bas, 4 a Llers i Riumors i 11 a Arbúcies i Bonmatí.

Les entitats alerten que els ocells que es troben morts són només la punta de l'iceberg, ja que un estudi publicat en la revista científica Ardeola, realitzat en línies elèctriques de Lanzarote i Fuerteventura, s’estima que la probabilitat general de detecció de cadàvers de només el 0,134. Això significa que al voltant del 86,6% dels exemplars morts per col·lisió no són detectats.

Membres de les entitats ambientals han notificat aquestes electrocucions al Cos d'Agents Rurals, el qual els hi permetrà aixecar acta i tramitar la denúncia pertinent perquè l'empresa de subministrament elèctric responsable de les torres prengui mesures per corregir i protegir aquestes instal·lacions, indiquen en un comunicat.

Aquestes entitats recorden que és especialment important a les comarques del Pla de l'Estany i el del Gironès, com també la plana de l’Alt Empordà, ja que conformen una unitat geogràfica que es troba enmig de la ruta migratòria que utilitzen milers d’aus durant els mesos d'agost i setembre. A més, la regió geogràfica de les comarques gironines és on hi ha menys zones de protecció d’avifauna d’arreu de Catalunya i, per tant, els col·lectius ambientals demanen l’aplicació del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost de Protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta.

La història es repeteix

Aquests no són els primers episodis de mort d'aus per electrocució i els ecologistes recorden que ho estan denunciant des del 2021 i fa molts anys que aquests episodis de mortalitat es repeteixen, afecten moltes espècies d'aus i ratpenats (moltes d'elles amenaçades o en perill d'extinció). A més, els naturalistes avisen que cal posar l'accent en què aquesta mortaldat es produeix en un context de pèrdua de diversitat galopant en l'àmbit planetari, però també local. Segons les dades l'Observatori de la Biodiversitat, a Catalunya s'ha perdut de mitjana en les últimes dues dècades el 25% de la seva fauna.

Des de les entitats destaquen que quan en el disseny d'aquestes torres elèctriques no s'ha tingut en compte aquesta realitat, el resultat és l'electrocució de molts ocells, com ara les cigonyes blanques o grans rapinyaires, com per exemple els ducs al Baix Empordà. El motiu és que en aturar-se, amb la seva enorme envergadura alar (superior al metre), poden tocar simultàniament la torre i un cable, rebent una descàrrega elèctrica mortal. El comportament gregari de les cigonyes blanques en aquests llargs periples migratoris fa que s'aturin diversos exemplars en una mateixa torre i que la resta es posin a les torres més properes. El que acaba comportant una reacció en cadena de devastadores conseqüències.

Asseguren que "tot això passa sense que les empreses propietàries d'aquestes instal·lacions elèctriques adoptin les mesures necessàries per evitar aquestes electrocucions". Segons dades de la Generalitat, a Catalunya s'han registrat electrocucions d'ocells en 7.000 punts, però només existeixen 3.000 torres elèctriques protegides de les 950.000 que hi ha al país. Fet encara més alarmant quan una normativa estatal obliga a les companyies elèctriques, des del 2008, a protegir els suports de les línies per evitar l'electrocució d'ocells.

Tampoc les administracions, que han de complir els objectius de l'Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea, estan aconseguint "aturar aquest gravíssim impacte que causen aquestes infraestructures sobre l'avifauna".

Prendre mesures

En aquest sentit, recordem que la legislació estatal establia que l'any 2023 havia de ser aprovada la modificació del Reial Decret 1432/2008 (la qual regula la correcció d'esteses perilloses per als ocells) amb la finalitat d'avançar en l'objectiu d'unes línies elèctriques més segures per aquests animals. No obstant això, la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, ha denunciat que el Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO) ha incomplert el termini d'un any que el mateix Ministeri es va atorgar el 2023 per a revisar aquest Reial Decret.

És per això que des de diverses entitats ambientals de comarques gironines denuncien "aquesta flagrant deixadesa de les companyies de transport i distribució d’energia elèctrica a l'hora de prendre mesures a les seves instal·lacions" per evitar aquestes electrocucions massives. Exigeixen "a les administracions que modifiquin urgentment el Reial Decret que regula la correcció d’infraestructures perilloses per als ocells, i que vetllin perquè les empreses el respectin", remarquen.