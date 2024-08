Roses acaba la reurbanització del carrer Llotja fins al front de mar

Roses ha finaitzat aquesta setmana les obres del darrer tram del carrer Llotja, que han permès completar el condicionament i millora de l’àmbit urbà format pels carrers Llotja, Pescadors i Cap Norfeu. En concret, el darrer tram reurbanitzat ha estat el comprés entre el carrer dels Pescadors i l’avinguda de Rhode, que han comptat amb un pressupost de 141.207 euros.

Final de les obres al carrer Llotja de Roses / Cedida a l'Empordà

Les obres realitzades han tingut per objectiu la millora de l’accessibilitat i l’harmonització d’aquest tram de carrer, així com la reordenació del trànsit rodat del conjunt de l’àmbit. Una de les principals necessitats que tenia el carrer era l’eixamplament de voreres, ja que fins ara eren molt estretes i es trobaven en mal estat. Les obres han permès ampliar-les fins a 1,80 metres, gràcies a la concentració de les places d’aparcament en un únic costat de la calçada i no a banda i banda.