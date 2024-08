La Festa de la Verema se celebra el dia 24 a Masarac

El Consell Regulador de la denominació empordanesa organitza com marca la tradició en aquesta època, la tradicional Festa de la Verema. Enguany, Masarac ha estat el municipi escollit per celebrar aquesta festivitat el 24 d’agost.

Els actes, que tindran lloc a la plaça de l’Ajuntament del municipi, s’iniciaran a dos quarts de set de la tarda amb la recollida del raïm a la vinya del costat de la Cooperativa de Masarac que excepcionalment obrirà les portes per qui vulgui visitar-la.

Tot seguit, es durà el raïm collit a la plaça de l’Ajuntament amb la Jove Confraria de Vins i Caves de l’Empordà.

A continuació tindrà lloc el pregó de la festa que aquest any anirà a càrrec d’una persona molt especial de la localitat: Tomàs Quintana, l’últim ferrer del poble. Acabat el pregó, se celebrarà el moment més esperat de la festa amb la premsada del nou most, que comptarà amb la participació de nens i nenes del municipi i de la Jove Confraria de Vins i Caves de l’Empordà. Posteriorment, hi haurà els parlaments de la presidenta de la DO Empordà, Carme Casacuberta, i de l’alcalde de Masarac, Lluís Pujol. L’activitat es tancarà amb un tast de vins del celler Pujol Cargol. Cal destacar que totes les activitats són gratuïtes. La Festa de la Verema és organitzada pel Consell Regulador de la DO Empordà i l’Ajuntament de Masarac, amb la col·laboració del celler Pujol Cargol.

Activitats paral·leles

Els actes de la festa s’iniciaran el dia abans, el 23 d’agost, amb un tast de vins de Masarac a càrrec del celler Pujol Cargol i dels viticultors del poble del Celler Cooperatiu d’Espolla al Priorat de Masarac. El tast té un preu 15 € per persona. La festa de la Verema de caràcter popular que celebra el començament de la verema i on es simbolitza la premsada del primer most amb la participació de la Venerable Confraria de la Bota de Sant Ferriol i la Jove Confraria de Vins i Caves de l’Empordà. Té un caràcter itinerant i cada any en un municipi diferent de la DO Empordà.

La festa als cellers

La festa de la Verema continua als cellers amb diferents propostes, com ara Verema en família, al celler La Vinyeta, els 30 i 31 d’agost i els 6 i 7 de setembre. També hi participen el celler Brugarol, Empordàlia, la Cooperativa de Garriguella i Espelt Viticultors.