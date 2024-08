«Europa necessita ser explicada des de tots els punts de vista, agradin o no»

Francesc Cruanyes i Zafra (Figueres, 1961) dirigeix el programa Tot a Europa de Ràdio 4, distingit enguany per l’Associació de Periodistes Europeus (APEC). Periodista i historiador de l’Art, treballa des de fa anys a RTVE, havent dirigit i presentat diversos programes informatius i de debat. Ha posat la veu a RàdioPopular i a la Cadena Ser i ha escrit en algunes de les principals capçaleres del país, com l’Avui, El Periódico, el Diari de Girona i, també, a l‘EMPORDÀ i Hora Nova. Entre 2015 i 2019 va ser el primer tinent d’alcalde de Figueres.

Què ha suposat per a vostè i el seu equip de Ràdio 4 rebre el reconeixement d’una menció especial del premi Ernest Udina pel programa Tot a Europa, des de l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC)?

Quan estàs molt concentrat amb la teva feina i et preocupes de produir, produir i produir continguts, de vegades t’oblides de preguntar-te si el resultat final té cap transcendència. Saps que és necessari explicar que es fa a Europa, però de feines com aquesta nostra se’n fan ben poques. Per això va bé que en un moment determinat puguis fer una aturada en el camí quan et fan saber que hi ha qui valora el teu treball, i més si són els mateixos companys d’ofici.

I quina és aquesta feina, en aquest cas radiofònica?

En els informatius, l’escaleta ve predeterminada pels esdeveniments del dia a dia. En el nostre cas, es tracta d’un programa setmanal que té un guió que va canviant i es va construint durant els dies previs a la seva emissió, fins al darrer moment. El nostre objecte de treball és parlar d’allò que passa a Europa en la mesura que ens afecta i la realitat ens demostra que ens afecten moltes més coses de les que ens pensem: el tipus d’ous que comprem, el nombre de vessanes que conreem, el nombre de barques que surten a pescar... Hi ha hagut uns anys que la política europea ha estat la d’uns estats que escombraven cap a casa, cadascun d’ells. No és gratuït que bona part del gra, un aliment important de subsistència, provingui d’un país que ara està en guerra, Ucraïna, quan aquí a l’Estat teníem una tradició de segles, els «grandes campos de Castilla», per exemple. Explicar d’una manera absolutament bàsica perquè passen aquestes coses, forma part dels nostres objectius. La caixa de temes europeus per tractar no té fons. I procurem explicar-ho amb un llenguatge proper i el màxim d’allunyat del que és habitual quan es parla d’Europa.

Fan pedagogia europea.

Exactament, és això, explicar i posar damunt la taula la realitat de la Unió, però nosaltres treballem en una ràdio pública i no fem negoci. Hi ha gent que es dedica a fer el mateix, però ho fa amb benefici propi. Tot plegat gira entorn del treball que fa el Parlament Europeu i, encara més, de la gran feina que fa la representació de la Comissió Europea en el territori, en aquest cas a Barcelona. L’engranatge és molt feixuc i tot plegat s’ha d’explicar molt bé, per a fer entendre a la gent perquè en un moment donat menjarem llobarros criats a Roses o llobarros criats a Turquia. L’Erdogan es treu els peixos de sobre a baix cost per a poder dir «som competitius» i algú ho permet...

Un programa com aquest seria possible en una emissora que no fos pública, com és el cas de Ràdio 4? Ajuda a justificar l’existència de mitjans públics destinats a servir a la ciutadania?

Aquest programa només es pot fer en una ràdio pública. Qualsevol privada no es pot permetre tenir un equip pendent d’informar d’allò que passa, fa i diu Europa, perquè no és rendible. En tot cas es podrien plantejar establir convenis per a fer programes, perquè hi ha molts diners disponibles quantitats indecents per aquestes determinades funcions. He de dir que la pluja de diners no és el cas del nostre programa. L’empresa pública per a la qual treballo des de fa anys, té els seus propis ingressos a partir del pressupsotos generals de l’Estat. Procurem fer el programa de la millor manera possible, sempre amb visió periodística i pedagògica, amb els recursos dels quals disposem, que no són massa grans. M’agradaria tenir-ne més per a retribuir millor els assessors i ampliar l’equip.

Està complint la màxima que hauria de regir el periodisme: informar-te i informar, un fet que s’està perdent, malauradament. Recollir, sembrar i mostrar el producte a la gent...

Sí, amb l’afegit que, en el nostre cas, tenim moltíssim on triar, moltíssim. El programa ja ha cobert quatre anys i hi va haver un temps, a causa de diversos convenis entre Europa, la UER i Madrid, que establia més o menys sobre què havíem d’informar. Finalment, ens vam deslligar d’aquest compromís i ara fem Tot a Europa seguint els nostres criteris periodístics, no estem lligats a un temari concret, com abans. Ara puc dir obertament que tal pla no és bo per als pagesos o tal altre només beneficia els grans terratinents. Com ha de ser el periodisme independent, sense lligams.

Un programa objectiu i crític.

Un programa que vol ser honest i que explica les coses que passen. L’objectivitat ja sabem que sempre depèn de qui se la mira... A l’última gran mobilització dels pagesos a Estrasburg, la policia tenia un gran dispositiu per acordonar el Parlament, per no deixar entrar a ningú. Jo tenia la meva acreditació oficial i alguns pagesos em van reconèixer com a periodista. Vaig estar allà amb ells, hi havia també la Greta Thunberg que estava allà fent-los costat. Ser-hi no volia dir formar part del col·lectiu, significava ser honestos i mirar de parlar amb totes les parts. Des de la política saps que només voldran parlar d’allò que ells diguin. Europa necessita ser explicada des de tots els punts de vista, agradin o no. I també tinc moltes coses contra certes mobilitzacions, com ara l’acostament que està fent la ultradreta per a utilitzar els agricultors per al seu benefici ideològic. Tot és relatiu i s’ha d’explicar en el seu context, que no sempre és fàcil.

Des dels coneixements adquirits, entén aquestes dues grans crisis que afecten el nostre territori: la del sector primari i la de la implantació del model energètic?

Em costa entendre-ho i em costa pronunciar-me al respecte. Per exemple, en el cas energètic, ho veig tot molt clar quan m’ho miro en macro, però quan ho faig en micro, és a dir, des de la proximitat, m’imagino l’Albera o la badia de Roses, em poso a plorar. No crec en l’argument, el trobo capciós, quan algú diu «és que aquí som parc natural», perquè pot venir un altre que et repliqui dient «sou parc natural perquè no us heu deixat mai fer res i nosaltres hem anat acollint nuclears, petroquímiques...». Tinc la capacitat de no tancar-me ni ser massa del terroir, per això crec que només hi ha una veritat: les coses, si es fan ben fetes, s’haurien de poder fer. Ara, he travessat la península per anar al País Basc i pel camí he travessat pobles que tenen una molinassos que fan impossible una vida de qualitat per als seus habitants. Produïm molt, sí, però ens hem carregat alguna cosa important. I com que al capdavall acabes veient que darrere de tot això hi ha les Iberdrola i Endesa de torn, acabes pensant que no ho estem fent prou bé.

El periodista figuerenc Francesc Cruanyes sempre ha parlat clar / Santi Coll

Del seu pas per la política municipal a Figueres han quedat ganes de tornar-hi algun dia?

És una etapa tancada. Me la vaig prendre com un servei a la ciutat que estimo. Vaig intentar aportar tant com vaig poder i em van deixar, que no sempre és possible quan ens movem en els paràmetres dels partits.

Vostè va ser el número 2 de la llista de Marta Felip en qualitat d’independent a les municipals del 2015. No militar a Convergència va ser un llast?

Ser independent i posar la ciutat per davant de qualsevol sigla és difícil. Jo em vaig comprometre amb un programa, no amb una formació, i això té un cost molt alt que no veus a venir. No és tan sols la disciplina de vot, que pots sortejar, això sí, amb conseqüències. És la pèrdua mútua de confiança. Tens l’oposició que t’encoratja interessadament i tens els que en teoria haurien de fer pinya amb tu, perquè són del mateix govern, que et posen bastons a les rodes perquè no milites. Et venen a buscar justament perquè ets independent i a la primera de canvi n’hi ha que t’ho retreuen. Què hi farem! Soc molt conscient, alhora, d’haver format part d’un dels governs més dèbils del segle, una cadira de tres potes. Però tampoc puc dir gran cosa de certes maneres d’exercir de l’oposició, poc avesada a sumar de mena, fins i tot en les qüestions menys polítiques...

Com a primer tinent d’alcalde que era, tenia tots els números per substituir l’alcaldessa Marta Felip quan va deixar el càrrec per saltar al govern de la Generalitat, però no va ser així...

Un moment donat, amb la marxa de l’alcaldessa, com a número dos i primer tinent d’alcalde em vaig postular per ocupar l’alcaldia. Amb una proposta ben clara: fer un consistori fort i unitari per acabar l’any escàs que quedava i arribar a eleccions amb un Ajuntament políticament operatiu (quina sort en tenim de la gran majoria de funcionaris, que fan anar la màquina ordinària!). Doncs bé, vaig parlar amb gairebé tots els grups de l’oposició. Vaig obtenir el suport personal de quatre exalcaldes. Tots els partits s’hi posaven de cares, tots t’encoratjaven a aguantar l’embat i les crítiques descarades d’alguns companys del mateix grup municipal... Però a l’hora de la veritat els nous i els vells cap de llista es van estimar més dur el desgast al límit i esgotar el mandat per arribar més ben posicionats als comicis. Se’n diu política, però en un municipi a vegades la política de partit no casa amb allò que la ciutat necessita: treballar per al conjunt de la ciutadania.

Al final, tot i que amb la llei i els números a la mà hauria pogut ser alcalde, vaig decidir descartar una opció que no duia enlloc si no comptava amb el consens intern necessari

En el seu moment, seguint el cas, vam percebre una decepció clara per la seva part amb el desenllaç de la situació.

Al final, tot i que amb la llei i els números a la mà hauria pogut ser alcalde, vaig decidir descartar una opció que no duia enlloc si no comptava amb el consens intern necessari. Un alcalde sense un equip amb ganes ni força, amb l’única voluntat de ser alcalde, està abocat al fracàs, i la ciutat no s’ho mereix. Així, vaig cedir el lloc al número quatre de la llista, en Jordi Masquef, que era l’aposta del seu partit. Per cert, vull fer-ho constar, amb en Jordi és amb qui vaig tenir menys problemes d’entesa, la guerra bruta la feien alguns dels seus col·laboradors i molts companys de files.

Masquef governa ara amb la majoria més gran que ha tingut un sol partit a Figueres d’ençà de 1979.

Crec que l’actual composició del ple dona prou comoditat per tirar endavant grans projectes. I crec que l’alcalde és prou llest i prou madur per entendre que les majories absolutes no garanteixen l’excel·lència ni et donen carta blanca. En Jordi es mereix el lloc on està. D’altres, també. Amb els resultats a la mà, potser hi hauria d’haver més autocrítica per part d’alguns grups de l’oposició.

Disculpi, a part del vessant polític d’aquell mandat, no li he preguntat sobre la seva gestió al capdavant de Medi Ambient i Mobilitat. També va portar Comunicació durant un temps. N’està satisfet?

Content de la tasca a Medi Ambient, amb fites reeixides com la instal·lació de calderes de biomassa, la compra de les Basses del Terrisser o la feinada per projectar una gossera comarcal, que encara penja amb un munt d’hores i diners gastats. També m’enorgulleix la tasca a Cooperació i Solidaritat, de la mà del Consell de Cooperació, tornant a ingressar als ens representatius de la Generalitat com ara el Fons per garantir la transparència i deixar fora de dubte cap arbitrarietat. Sense oblidar la feina en afers transfronterers, amb contactes amb l’Oficina de la Generalitat a Perpinyà i amb les universitats nord-catalanes i, també, els primers pressupostos participats, dotats amb una partida econòmica com mai més s’ha aconseguit (1 milió d’euros!), en contacte amb tots els barris i votacions finals per adjudicar projectes. Projectes que molts no es van arribar a executar per la manca de predisposició política de la regidoria de Serveis Municipals, que sempre s’ho va mirar com una nosa… Fins i tot podria esmentar la patata calenta d’assumir la Mobilitat. Això és anar a morir, però cal escoltar sobretot la Guàrdia Urbana, que és el que vaig fer. De fora tot eren crítiques. No vaig veure, en el mandat següent, cap dels canvis ni les solucions màgiques que proposava l’oposició, ni alguns ciutadans, que aviat van deixar de ser espectadors per esdevenir part. Finalment, un ull de poll: la Comunicació, que és el meu fort professional. Quan vaig comprendre que es tractava de vendre i no explicar, vendre al preu que fos, vaig posar el càrrec pel qual havia arribat a l’Ajuntament a disposició de la presidència, que ho va acceptar en un minut per deixar-ho tot en mans de gent que no ha anat mai en llistes ni ha aprovat cap oposició.

undefined