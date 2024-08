El dispositiu de seguretat de l’Acústica tindrà més agents i no inclourà càmeres

L'Ajuntament de Figueres ja té a punt el dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja per la 21a edició del Festival Acústica, que tindrà lloc del dijous 29 d'agost al diumenge 1 de setembre. Estarà format per 190 efectius entre agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, voluntaris de Protecció Civil, seguretat privada i servei de neteja viària, repartits entre els tres escenaris d'enguany i entorns: la Rambla –que tindrà un límit d'aforament de 10.655 assistents-, plaça Catalunya i plaça de la Palmera. En concret, el dispositiu de seguretat creix un 11%, passant dels 158 agents de l'any passat a 176, i de la neteja viària se n'ocuparan 14 treballadors de l'empresa plurimunicipal FISERSA.

D'aquests 176 membres de seguretat, 32 seran agents de la Guàrdia Urbana, 39 Mossos d'Esquadra i 15 voluntaris de Protecció Civil, als quals s'afegeixen 57 persones de seguretat privada i 33 de control d'accessos contractades pel festival.

L'accés a la Rambla es controlarà en deu entrades. Quan s'hagi arribat al màxim de l'aforament (10.655) els vigilants de seguretat privada i els controladors d'accessos deixaran de permetre que més persones entrin al recinte. Aquest cop, no s'instal·laran càmeres intel·ligents. Els veïns i els hostes dels hotels de la Rambla podran accedir a les seves residències des dels punts de control dels carrers Lasauca i Pujada del Castell.

Als tres escenaris, hi haurà zones especials per a persones amb mobilitat reduïda. A la Rambla, una plataforma lateral esquerra (accés pel carrer Vilafant i pel carrer Lasauca); i a la plaça Catalunya i a la plaça de la Palmera al front stage (accés pel lateral de l'escenari).

Aparcament gratuït

Els assistents de l'Acústica que es desplacin en vehicle podran estacionar en sis aparcaments públics a prop del centre que disposen d'un total de 1.824 places gratuïtes: carretera de Llançà (205), Els Fossos (160), Parc de les Aigües (255), Turó Baix i riera Galligans (146), antic camp de futbol d'El Far (380) i recinte firal (678). Paral·lelament, hi haurà cinc aparcaments privats (Passeig Nou, Hospital, edifici OMAC, Garrigal –costat Museu Dalí- i Plaça Catalunya).

Per contra, els estacionaments de vehicles estaran prohibits en els espais dels escenaris i entorns, en diferents dates. Fins al dijous 5 de setembre (a les 6 del matí) ja no es pot aparcar a la plaça de la Palmera ni a la part alta de la Rambla (motocicletes). Des del dimecres 28 d'agost fins al 5 de setembre (a les 6 h) l'estacionament estarà limitat en tot el carrer Caamaño. Les altres zones són: del dijous 29 d'agost al dilluns 2 de setembre (a les 6 h) la Pujada del Castell fins al carrer Canigó; carrer Rutlla; carrer Nou -de Col·legi fins a Rutlla-; plaça del Gra i carrer Nostra Senyora de Lourdes. I del divendres 30 d'agost fins al diumenge 1 de setembre al carrer Pella i Forgas.

A més, els dies que dura el festival hi haurà talls de circulació a diferents carrers de la ciutat per proximitat amb els escenaris. Dijous 29 d'agost, de 18.45 h fins al divendres a les 4 de la matinada, es tallaran els carrers al voltant de la plaça Catalunya, igual que passarà el divendres 30 d'agost, de 19.30 h fins al dissabte a les 5 de la matinada. I aquests carrers també es tallaran al pas de vehicles motors dissabte 31 d'agost de les 6 de la matinada a les 15 h, pel mercat de la fruita i de la verdura setmanal -que, igual que dijous, es traslladarà uns metres fins al carrer Castelló- i de les 20 h fins diumenge a les 5 de la matinada, pels concerts.

Els talls al voltant de la Rambla seran el divendres 30 d'agost i el dissabte 31 d'agost, de 18 hores fins al dissabte a les 5 de la matinada. La Rambla també quedarà tallada el diumenge 1 de setembre, de 17 a 22 hores. En canvi, els carrers annexos a plaça de la Palmera es tallaran divendres 30 d'agost de 18.30 hores fins al dissabte a les 5 de la matinada i dissabte 31 d'agost des de les 19 hores fins diumenge a les 5 de la matinada.

Punt lila

Com és habitual, el festival tornarà a disposar del Punt Lila, que es continuarà ubicant a la plaça Doctor Ernest Vila (Font Lluminosa) i estarà obert el dijous de 22 a 4 h i el divendres i el dissabte de 22 a 5 h, per oferir informació per sensibilitzar contra les violències masclistes i donar resposta a les necessitats en cas d'agressió sexista.