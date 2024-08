«Som conscients que els joves i la gent gran són el patrimoni més preuat de Roses»

Nascuda a Barcelona el 1997 i vinculada a Roses des de fa anys, Ester Navas Hernández és graduada en Turisme, màster en Direcció Hotelera i Restauració, i en Direcció Pública. Regidora de Govern Obert, Joventut i Gent Gran de l'equip que lidera l'alcalde Josep Maria Martínez (PSC). Actualment, és la secretària general de les Joventuts Socialistes de la demarcació de Girona. És l’única dona del Consell d’Administració del Port de Roses.

Aquesta és la seva primera experiència en el món polític municipal. Què la va dur a acceptar formar part de la candidatura de Josep Maria Martínez (PSC) a Roses?

La meva mare ha estat vinculada al món socialista des de fa anys. Un dia va parlar de mi a n’en Josep Maria. Vam tenir una conversa sobre el tema i em va convèncer amb un projecte molt engrescador i del qual ara en formo part, encantada de poder ajudar i aportar alguna cosa per millorar Roses.

Encapçala una dicotomia curiosa com a regidora de Gent Gran i Joventut. Dos col·lectius amb problemàtiques i necessitats molt diferents. Com ho porta?

Molt bé, tot i que per la meva edat puc arribar a entendre millor els problemes dels joves, però el col·lectiu de la gent gran és molt actiu. De fet, la seva participació és molt alta en totes les activitats que organitzem, s’apunten a tot i són molt agraïts. Quan organitzes alguna cosa i veus que tens molt bona resposta, t’anima a continuar. En el cas de la joventut, hi ha més complexitat amb temes com l’habitatge, la formació, el treball... Anem tractant-ho tot amb la voluntat de ser útils al col·lectiu.

Si parlem de gent gran, Roses és un municipi complicat on conviu gent de moltes nacionalitats, molta de la qual ha vingut aquí per a viure els seus darrers anys. Com és la relació de l’Ajuntament amb aquests residents estrangers?

Majoritàriament, aquest fet es dona amb ciutadans francesos, però també n’hi ha d’altres nacionalitats. Quan organitzem alguna activitat s’apunten per a participar-hi, amb el mateix agraïment i ganes de ser-hi que els residents autòctons.

I quines són les principals demandes dels rosincs i les rosinques més veterans més enllà de les necessitats relacionades amb la salut i el benestar?

Tot allò que siguin balls, berenars, festes... Moments que els permeten trobar-se i estar junts compartint bones estones. La participació és alta en aquest sentit.

Són moments alegres, però que també deuen permetre detectar problemàtiques concretes que cal tractar i atendre, veritat?

És així, des de la nostra àrea estem molt atents a aquestes coses. Estem molt enfocats a la dinamització del col·lectiu i a programar activitats. Estem molt atents i qualsevol circumstància que detectem la posem en mans de l’àrea de Serveis Socials.

La longevitat fa que la gent gran demani cada vegada més coses, més «marxa»?

Sí! Quan proposes alguna activitat nova, a la primera cita volen saber què és, però a la segona ja hi van tots.

En aquest aspecte, Roses disposa dels equipaments adequats per a portar a terme aquestes activitats?

Tot és millorable, però cada casal té el seu propi espai: el del costat de la Casa del Mar, els dels Pescadors, per als balls utilitzem la SUF, en cas d’actes més multitudinaris hi ha l’espai de la plaça Frederic Rahola. I per al col·lectiu de gent gran activa, hi ha el poliesportiu i la resta d’instal·lacions municipals.

Ester Navas, a les escales del Teatre Municipal que donen accés a l’àrea de Joventut i Gent Gran. / Santi Coll

Canviant de col·lectiu, quina acceptació té la nova campanya de descomptes del carnet per a la gent jove?

Es va activar en l’anterior mandat amb la regidora Vero Medina. Funciona molt bé i ja tenim molts comerços participants. Sempre tenim la porta oberta a noves adhesions i ens preocupem de fer-ne difusió per mantenir el seu atractiu i utilitat.

Toca renovar el Pla Local de Joventut per al període 2025-2029. Ja hi estan treballant?

Sí, sí. Juntament amb la Fundació Ferrer i Guàrdia, estem preparant la diagnosi i ja hem fet vuit dinàmiques participatives amb diferents col·lectius de joves, amb els instituts, a l’Espai Jove, amb la part política, entre altres... I ara estem recopilant tota la informació per a presentar-la després de l’estiu amb la idea de tenir-ho tot acabat abans de finals d’any.

Ester Navas forma part del govern tripartit de l'Ajuntament de Roses / Santi Coll

Què necessiten els joves de Roses?

No és cap secret que, tant a Roses com en molts altres indrets, l’habitatge és la principal problemàtica. No hi ha pisos disponibles i el lloguer cada cop és més elevat. En el nostre cas, cal afegir la problemàtica que genera l’estacionalitat turística en l’àmbit laboral. Si ve és cert que la temporada s’ha allargat per davant i per darrere, també ho és que trobar un lloc de treball per a tot l’any no és fàcil. Els joves de Roses ho tenen difícil per viure i treballar aquí. Des de l’Ajuntament fem tot el possible per revertir aquesta situació, que és complexa i general. Des de l’àrea d’Urbanisme que gestiona l’alcalde Josep Maria Martínez s’està treballant pe aconseguir crear habitatge assequible al municipi.

Abans em comentava que la gent gran rosinca és molt activa, també són proactius els joves?

Sí, ho veiem a l’Espai Jove. El programa d’activitats té molt bona sortida. I si parlem dels que ja són una ,mica més grans, hi ha l’associació Joventut Rosinca, molt potent i activa. Procurem col·laborar molt amb tots els col·lectius. Som conscients que els joves i la gent gran són el nostre patrimoni més preuat.

Quin enfocament donen a l’àrea de Joventut com a eina integradora per als nouvinguts o per als rosincs i les rosinques procedents de les darreres onades migratòries? És fàcil, tenen ganes d’integrar-se?

Sí. Els qui han nascut aquí són rosincs i se’n senten. Sí que és veritat que el tema de la cultura a casa és diferent, però quan organitzem una activitat s’apunten amb moltes ganes. I la convivència augmenta a les escoles i els instituts.

L'equip de Govern de Roses format per PSC, Junts i Gent del Poble / Santi Coll

També té a càrrec seu l’àrea de Govern Obert amb Transparència i Participació. Compleixen els objectius del mandat?

En aquests moments, tenim actius els pressupostos participatius, els quals destinem 300.000 euros. Hi ha hagut 230 propostes. La transparència és evident en el funcionament del dia a dia de l’Ajuntament.

L’acostament de l’administració al ciutadà sense fractura digital és real?

És veritat que quasi tots els tràmits municipals ja es fan de manera telemàtica, en els pagaments ja no s’accepta efectiu, però en cap cas deixem d’atendre les necessitats de les persones, ni volem perdre el contacte directe amb la ciutadania. Ajudem a resoldre tràmits a qui ho necessita. Acabem combinant el progrés informàtic sense oblidar mai la part més humana.

En general, la gent jove sembla allunyada de la política activa, presencial, a les entitats públiques. Sense ser una excepció, vostè forma part d’una minoria. Existeix una fractura social entre la política i els joves?

Potser el problema està en els partits i en l’aposta que fan amb els joves. Si en l’àmbit local, en el moment de fer les llistes no ens posen a la part de dalt, la que permet sortir elegit en unes eleccions, no entrarem. En el meu cas, estic molt agraïda a l’oportunitat que em va donar el grup socialista. També hi ha un problema de desconeixement de la realitat: la política acaba tenint una imatge no massa positiva i si t’acabes involucrant en un projecte polític, et cau a sobre un segell, com si estiguessis marcat pel sol fet d’expressar la teva ideologia o els teus principis. I no hauria de ser així. Estar en política et marca. Has de valorar si allò que t’aportarà i et permetrà desenvolupar et compensa en l’àmbit personal per sobre de les crítiques que puguis rebre.

Estem molt il·lusionats amb la presidència de Salvador Illa al capdavant del Govern de la Generalitat. Estem segurs que farà una gran feina i que aquesta repercutirà en el bé de tots

Quin és l’estat de salut de les Joventuts Socialistes de la demarcació de Girona que vostè dirigeix?

Bona, vam tenir algunes etapes d’alts i baixos, però ara estem molt il·lusionats amb la presidència de Salvador Illa al capdavant del Govern de la Generalitat. Estem segurs que farà una gran feina i que aquesta repercutirà en el bé de tots. Hem de saber aprofitar aquesta alineació de governs socialista a l’Ajuntament, a la Generalitat i a l’Estat espanyol. Salvador Illa és una persona humil, que ha tingut un recorregut polític com ha de ser, des de baix cap a dalt. No ha fet un salt d’un dia cap a l’altre, acumula experiència. En l’àmbit de Catalunya, espero que pugui tirar endavant projectes que son importants, i el mateix esperem per a Roses.

