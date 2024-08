La Policia Nacional atrapa quatre fugitius en dues setmanes a Portbou

La Policia Nacional ha atrapat quatre fugitius en dues setmanes a Portbou. Segons informa en un comunicat, al primer evadit de la justícia el van interceptar el 7 d'agost i tenia una ordre de detenció dictada per un jutjat de Terol. Agents d'estrangeria que feien tasques de control a la frontera administrativa van veure l'home amb actitud nerviosa. Quan van comprovar la identitat a les bases de dades policials, van descobrir que tenia una detenció pendent. L'any 2022, el conductor d'un autobús de la línia València-Bilbao va alertar que hi havia un passatger agressiu, que molestava la resta de viatgers i consumia alcohol dins el vehicle. Quan els policies van arribar al lloc, l'home els va agredir i va lesionar dos agents.

En concret, segons informa la Policia Nacional, l'home va atacar dos agents de la Policia Local de Terol. Per això, el van detenir. Quan va passar a disposició judicial, va sortir en llibertat amb l'obligació de comparèixer quan el requerissin. Cosa que no va fer i, per això, el jutjat el buscava.

Un altre dels fugitius trobats a Portbou estava reclamat pels Mossos d'Esquadra per haver robat amb violència una cadena d'or fent una estrebada als transports a Barcelona i un jutjat d'Irun per furt.

El tercer detingut té catorze recerques judicials i nou detencions policials i el quart havia acumulat vuit reclamacions judicials per diferents motius.

Segons informa la Policia Nacional, els sospitosos no van atendre requeriments judicials i això va motivar que dictessin ordres de detenció contra ells. Quan volien sortir del país, els van interceptar i els van detenir.