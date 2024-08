Mobilització veïnal a la Jonquera contra el consum i la venda de droga als carrers

Els veïns de la Jonquera s’uneixen contra el consum i la venda de drogues al carrer, així com contra els narcopisos que afecten el seu municipi. El poble s’està sumant a una campanya per denunciar aquesta problemàtica, penjant lones als balcons amb el lema: «Prou venda i consum de droga als carrers i pisos de la Jonquera».

SOS La Jonquera, un compte privat d’Instagram, lidera aquesta iniciativa per fer visible la lluita contra la venda de drogues que es produeix obertament en diversos punts del municipi. Tots els veïns que vulguin participar poden penjar una lona a les seves finestres o balcons. Per obtenir les lones, només cal enviar un missatge al perfil d’Instagram i informar-se sobre la disponibilitat i el lloc de recollida. Els organitzadors han destacat que la campanya està tenint una acollida positiva; ja han imprès 50 lones, s’estan esgotant i estan preparats per fer-ne més. Ja es poden veure algunes d’aquestes lones a les finestres dels carrers Alzines i Santa Llúcia, entre d’altres, demostrant així l’impacte de la mobilització veïnal.

SOS La Jonquera, creat l'agost de 2020, no només denuncia la problemàtica de les drogues, sinó que també aborda altres qüestions com l'incivisme i la brutícia en diversos racons de la vila. Actualment, però, la seva campanya més activa se centra a combatre la venda de drogues al cor del poble.

Recentment, un vídeo publicat al perfil d’Instagram SOS la Jonquera ha posat de manifest la gravetat de la situació, destacant que «durant aquests anys s’han establert botigues de roba falsa des del carrer Major fins al Portús. Alguns venedors també venen drogues en diversos punts. A qualsevol jove del poble li han ofert droga més de 4 i 5 vegades». Veïns i comerciants han decidit denunciar-ho públicament i exigir solucions efectives. Les autoritats locals, amb l’alcaldessa Míriam Lanero al capdavant, asseguren estar prenent mesures concretes per abordar aquesta situació i millorar la seguretat a la Jonquera.