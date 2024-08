El turisme d’autocaravanes «envaeix» Cadaqués

El turisme d’autocaravanes és creixent des de la pandèmia, però a Cadaqués s’ha convertit en una qüestió preocupant per als residents, ja que aparquen arreu del municipi, incomplint la normativa municipal, destaquen els ecologistes. L’Ajuntament estableix que els únics espais autoritzats per aparcar autocaravanes són el pàrquing Saba i l’espai davant de mar a Portlligat, on es cobra una tarifa de 50 euros per nit, malgrat no disposar de tots els serveis. A l’entrada del poble, un gran cartell indica que està prohibit acampar tant les caravanes com les autocaravanes en tot el terme municipal.

Aparcar a l'estiu, missió impossible

No obstant això, alguns conductors escullen estacionar en altres llocs com ara olivars o en descampats quan el pàrquing habilitat és ple o per evitar aquesta despesa, cosa que contribueix al desordre observat a diverses zones del municipi on aparcar durant l’estiu és gairebé una missió impossible. Segons l’associació Amics de la Natura, «aquesta situació és una de les moltes on les normatives municipals no es fan complir o s’apliquen de manera arbitrària. Apunten altres casos, com la manca de control sobre les plaques solars, els horaris dels locals, les ocupacions de la via pública i els canals i baixants d’aigua de PVC. A més, la pressió dels autocaravanistes a través de campanyes a les xarxes socials ha fet que l’Ajuntament opti per no intervenir».

Al parquing regulat Saba no hi havia divendres passat cap autocaravana aparcada / Empordà

Les autocaravanes campen lliurement

L’associació posa com a exemple diferents punts del poble on les autocaravanes campen lliurement. «Al pàrquing de davant del càmping hi ha una barrera que impedeix l’entrada de caravanes grans, però està ple de furgonetes i caravanes petites hi accedeixen gratuïtament», expliquen. «Si fem una volta pel poble, és fàcil veure com la normativa s’incompleix i les caravanes aparquen il·legalment: Al pàrquing de sobre Portlligat, on es planeja instal·lar un camp de futbol, hi havia, divendres passat, almenys deu autocaravanes. A la zona de s’Alqueria, n’hi havia cinc més, i així es van sumant vehicles en diversos punts, infracció rere infracció» denuncien els ecologistes .