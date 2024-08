Es trenca l'amarratge d'una barca i acaba varada a la platja del Port de la Selva

Una barca de 7 metres ha acabat varada a la platja de la Vall, al Port de la Selva, després que es trenqués l'amarratge. Alguns banyistes han avista al 112 aquest dimarts al matí després de veure l'embarcació a la sorra.

Els Bombers hi han enviat dues dotacions però després de veure que no hi havia tripulants, han avisat a Salvament Marítim perquè se'n fes càrrec de remolcar-la. Aquests l'han tornat fins al port i han extret tota l'aigua que hi havia dins de la motora.