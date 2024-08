La millora del passeig Lluís Albert de l'Escala inclourà el mirador de l'antiga piscina del Voramar

L'Ajuntament de l'Escala ha aprovat definitivament el projecte d'urbanització del passeig Lluís Albert, que finalment podrà comptar amb la reconversió de la zona de l'antiga piscina de l'hotel Voramar en un mirador públic. L'aprovació s'ha fet durant el ple extradionari celebrat aquest dimecres 21 d'agost. La Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral ja ha fet arribar a l'Ajuntament de l'Escala les condicions per ampliar la concessió d'ús de l'espai de domini marítim-terrestre amb els 444 metres que ocupa l'estructura de la piscina, fent-hi un nou accés públic i convertint l'espai en un gran mirador. S'enderrocaran alguns espais enformigonats adjacents i el ple ha aprovat les condicions per aconseguir aquesta concessió d'ús durant vint anys, més vint prorrogables.

La zona de l'antiga piscina havia anat quedant molt deteriorada i des de l'Ajuntament es considerava que la millor opció era la seva integració com una part més del passeig, amb la funció de mirador, però també, al mateix temps, d'escullera per tal d'evitar l'embat directe de les llevantades contra el mur del passeig. En aquest sentit, es considerava que hagués estat un risc enderrocar aquesta estructura.

El ple ordinari del mes d'abril ja havia aprovat inicialment el projecte executiu de la reurbanització del passeig Lluís Albert, que està previst que s'executi la propera tardor-hivern, i s'estava a l'espera d'un acord sobre la zona de la piscina.

La reforma del passeig Lluís Albert dóna continuitat i completa les dues fases anteriors de millora del front marítim del nucli antic i preveu una inversió d'uns dos milions d'euros, dels quals 0,6 milions compten amb una subvenció dels fons europeus Next Generation.

L'actuació prevista inclou pavimentar el Passeig amb un disseny unitari que integri la imatge del litoral històric, establir una xarxa de clavegueram i pluvials per als edificis del passeig, renovar la xarxa d’aigua potable i hidrants, soterrar línies elèctriques de baixa tensió i telefòniques, implantar mobiliari urbà variat, reordenar el trànsit amb prioritat per a vianants, zones de càrrega i descàrrega, i zona verda. També es preveu ampliar una franja del Passeig en hores sense vehicles, reservar espai per a terrasses dels negocis veïns, valorar les dues escultures existents, remodelar i unificar els contenidors de rebuig, coronar el mur com en fases anteriors, dotar el carrer d’un enllumenat unitari i ben ordenat, proporcionar els serveis urbans necessaris pel funcionament del carrer i convertir l'antiga piscina de l'hotel Voramar en un mirador públic.

A més, el ple d’aquest dimecres ha aprovat la imposició de contribucions especials per l’obra d’enllumenat públic a la zona dels carrers Manol i Puig Sec, així com el plec de clàusules per a la contractació de les obres d'urbanització de la UA 106 "Els Emperadors".