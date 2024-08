El sector pesquer demana rebaixar les restriccions al litoral català per la millora dels estocs de peix

Un estudi científic recent confirma que les cinc espècies de peixos més importants del litoral català es troben dins dels límits biològics segurs. A partir d’aquí, el sector pesquer demana la revisió de les restriccions que actualment l’afecten. L’Institut Català d’Oceanografia i Pesca (ICATMAR), sota el patrocini de la Generalitat de Catalunya, ha publicat l’informe «Estat de la pesca a Catalunya 2023» centrat en l’anàlisi de les poblacions de cinc espècies clau per al Mediterrani occidental: el lluç, el moll o roger, la gamba blanca, la gamba vermella i l’escamarlà. Amb més d’un milió de peixos analitzats, l’informe conclou que totes aquestes poblacions es mantenen dins dels límits biològics segurs establerts per la Unió Europea. Aquest resultat és fruit de l’esforç que el sector pesquer ha realitzat en els darrers anys, implementant diverses mesures de sostenibilitat, com la reducció dels dies de pesca, que han disminuït un 23,8% des del 2018. Això ha passat de 41.640 dies a 31.713 dies el 2023, deixant les embarcacions amb només 159 dies operatius per any, en comparació amb els 184 dies d’abans. A més, s’han adoptat altres mesures com el tancament permanent de zones de pesca, les aturades biològiques i l’ús voluntari de portes voladores per reduir l’impacte en els fons marins.

L'esforç del sector

Tot i la millora en l’estat de les poblacions pesqueres, les mesures han tingut un impacte significatiu en la viabilitat econòmica i social del sector. Antoni Abad, president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, expressa la seva preocupació: «L’estudi demostra que els estocs de peix estan en bona salut. Si continuem amb tantes restriccions, qui empitjorarà la seva salut serà el sector pesquer català».

Davant d’aquest panorama, el sector pesquer reclama una revisió del pla de gestió MAP (Multiannual Plan) per als pròxims anys: «No hi ha indicis que justifiquin una reducció addicional de l’activitat». Així, sol·liciten l’aixecament dels límits de captura de la gamba, la millora de la selectivitat i l’enfortiment de les zones de tancament pesquer. Les xifres de 2023 reflecteixen l’esforç del sector: les captures per arrossegament al litoral català van disminuir un 21% respecte al 2019, passant de 7.854 a 6.192 tones. A més, la cogestió del sector ha establert una xarxa única al Mediterrani amb vint zones tancades a la pesca, cobrint un total de 462 km².