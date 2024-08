Roses tanca «una Festa Major de luxe» amb molta participació

La Festa Major d’estiu de Roses ha deixat durant la setmana els carrers plens de gent i múltiples activitats que han engrescat el públic. La regidora de festes Sílvia Ripoll destaca que, en aquesta edició, que es va tancar diumenge passat, s’han introduït nombroses activitats. Un dels moments destacats ha estat la recuperació de les cucanyes, després de 9 anys, que ha comptat amb la implicació de l’associació de joventut rosinca. L’activitat ha permès la participació tant dels més petits com dels més grans, amb un pal de cucanya a l’espigó de la riera Ginjolers especialment dissenyat perquè els nens poguessin gaudir d’aquesta tradició tan arrelada al poble. Centenars de nens i nenes i jovent de Roses van voler provar si eren capaços de travessar el pal engreixat per agafar la banderola que hi havia a la punta, abans de caure a l’aigua.

El Micro Obert ha estat una de les propostes noves de la Festa / Arturo López

El pregó inaugural amb el xef Mateu Casañas, l’exposició commemorativa dels 25 anys de Carnaval van ser un bon inici per a les festes que va atorgar el Dracma de Plata a Enric Campmol i Narcís Ricart. També, l’espectacle de màgia infantil al Mas de les Figueres ha estat molt ben rebut per les famílies, un espai que l’àrea de cultura i festes vol potenciar, assenyala Ripoll.

Per tancar la festa, la proposta del primer Micròfon Obert ha permès a moltes persones pujar per primera vegada a un escenari i compartir poesia i música, creant un ambient molt especial. «Finalment, els correfocs i el gran espectacle pirotècnic de cloenda han aportat la cirereta al pastís d’aquesta Festa Major de luxe», conclou la regidora.