Rebenten a cops de pedra l'accés d'una botiga de telefonia de Figueres i s'enduen diversos mòbils

Rebenten a cops de pedra l'accés d'un botiga de telefonia de Figueres. El succés s'ha produït cap a les dues de la matinada en un comerç situat al carrer Peralada. Tres individus carregats amb pedres han esbotzat la vidriera d'accés al local i han entrat a robar-hi. S'han endut alguns telèfons mòbils que hi havia en exposició amb rapidesa i han fugit. No han tingut temps de fer massa més i no han pogut entrar al magatzem, indiquen fonts coneixedores dels fets. L'alarma del local ha sonat i a més, veïns de la zona han sentit els cops amb les pedres i han enregistrat imatges dels lladres en plena feina i com aquests haurien fugit amb més persones. Arran dels fets s'han activat els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres que han confirmat els fets i han pres declaració als testimonis. Al llarg del dia, agents de Policia Científica també s'han traslladat a la zona.

Investigació oberta

De moment, s'ha obert una investigació i no hi ha hagut detencions. Les càmeres de la zona, els vídeos dels veïns i els vestigis trobats per la policia a la botiga, poden ser claus per arribar als individus.

Arran dels fets, personal de seguretat privada s'ha instal·lat des de la matinada al comerç per assegurar-la i que no hi hagués més robatoris fins que hi han arribat a treballar els empleats al matí.

Aquest local és el tercer cop en sis anys que pateix un robatori amb força i enguany, és un dels cops que els han realitzat més destrosses. Les persones que aquest matí passejaven per aquest cèntric vial de Figueres, han pogut veure com els lladres havien actuat, les destrosses i com hi havien deixat les pedres amb les quals els lladres han esbotzat l'accés.

Es dona el cas que no massa lluny d'allà, a tocar el Parc de les Aigües, al cap d'uns 10 minuts s'han cremat diversos vehicles.