Prop d’11.500 persones gaudeixen dels espectacles de les Nits de Circ

Els artistes de Nits de Circ van acomiadar-se de la pista amb carpa celestial el passat diumenge 18 d’agost en terres empordaneses. Aquesta producció ha tancat la seva quarta edició amb prop d’11.500 espectadors que han assistit a les diferents funcions realitzades del 7 al 10 d’agost als Jardins del Molí de Besalú, just als peus de Circusland, el Palau Internacional de les Arts el Circ, i del 13 al 18 d’agost a la Ciutadella de Roses.

Genís Matabosch, director de Nits de Circ, explica que «les funcions s’han pogut realitzar malgrat la inestabilitat meteorològica viscuda els dies a la Ciutadella, especialment l’endemà de l’estrena, el 14 d’agost. I després d’haver hagut de remuntar la instal·lació el dia 13». De fet, el primer espectacle a l’Alt Empordà ja va quedar condicionat per la pluja, ja que va ploure a la tarda i just en el comiat dels artistes al final del show.

Malgrat tot, Circus Arts Foundation ha aconseguit que en dos escenaris hi llueixin un conjunt de grans noms internacionals del món del circ presentant una àmplia varietat d’arts circenses per aconseguir un espectacle totalment únic per a l’ocasió. En total 24 artistes, de vuit països diferents, repartits en vuit atraccions, han aconseguit que el públic, de diverses edats i procedències, hagi sortit de Nits de Circ amb una «gran satisfacció» i que valorin «especialment la qualitat i la diversitat de la proposta», segons afirma Matabosch a partir dels comentaris rebuts a la bústia d’opinió i a les xarxes socials.

Enguany aquesta proposta cultural va comptar amb una nova estructura que ha proporcionat una major quantitat de butaques a la grada frontal i menys a les laterals oferint una millor visibilitat. A més, per primera vegada les dates han coincidit amb la Festa Major de Roses, la qual cosa l’ha acabat de convertir una peça indispensable de l’estiu rosinc.